Резиденты российских офшоров скроют данные о собственниках

ООО, зарегистрированным в САР и на территориях опережающего развития (ТОР), разрешат передавать регистраторам учет прав на доли в компании Francisco Seco / AP

Обществам с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированным в специальных административных районах (САР) и на территориях опережающего развития (ТОР), разрешат передавать регистраторам учет прав на доли в компании. Такие поправки в закон об ООО и Гражданский кодекс подготовило и опубликовало Минэкономразвития.

По замыслу министерства эта мера защитит участников ТОР и САРов от возможных санкций. При передаче прав учета долей регистратору информация о собственниках ООО не будет публиковаться в Едином государственном реестре юридических лиц, следует из пояснительной записки к законопроекту. Представитель Минэкономразвития подтвердил «Ведомостям», что инициатива министерства касается только резидентов САРов и ТОР.

САРы были созданы на о. Октябрьский в Калининградской области и на о. Русский во Владивостоке для поддержки попавших под санкции компаний. Стать их резидентом могут компании, зарегистрированные за рубежом и контролируемые россиянами. Для этого они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. в течение полугода после регистрации. Для резидентов САРов предусмотрены низкие налоговые ставки и смягчение контроля.

Новые резиденты о. Октябрьский



Trans Segtor Holdings

Samolus Investments

Prime Emerald Trading

Fenestraria Consultants

Langdale Holdings

Rasperia Trading

Ceratozamia Consultants





Все структуры фигурировали в цепочках владения компаний, связанных с Дерипаской. Так, через Rasperia Trading «Базэл» покупал долю в австрийском строительном

холдинге Strabag (по данным Stra­bag на 1 января 2019 г., у Raspe­­ria 25,9% акций холдинга). Fenestraria Consultants владеет Ачинским заводом и Серебрянским цементным заводом, а также «Главстрой-Усть-Лабинском», входящим в «Базэлцемент». А Langdale Holdings – Угловским карьероуправлением (также входит в «Базэлцемент»).

В мае Минэкономразвития сообщало, что в САРах зарегистрировались 10 российских компаний. Первым резидентом САРа на о. Русский стала «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна. Позже в САРе на о. Октябрьский перерегистрировались семь компаний, связанных с Олегом Дерипаской.

ТОР предполагает особый правовой режим, масштабные налоговые и административные государственные преференции. За 2021–2025 гг. власти планируют потратить на развитие ТОР 111,2 млрд руб. Но бюджетные деньги не осваиваются, а строительство инфраструктуры отстает от плана, писала Счетная палата в 2017 г. Государство тратит большие деньги на поддержку резидентов, говорил замминистра финансов Илья Трунин: только по ТОР за 2018 г. бюджеты недополучили около 2 млрд руб.

В феврале 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании 14 новых ТОР. Тогда в стране было уже 100 таких территорий, из них 19 – на Дальнем Востоке.

Регионы согласовывают создание ТОР на федеральном уровне, эти территории имеют особый режим с конкретными требованиями, говорит партнер Dentons Василий Марков. Он требует от компаний периодической отчетности и особого рода деятельности, поэтому идея Минэкономразвития вряд ли сильно изменит ситуацию и по числу ТОР, и по количеству компаний – их резидентов, считает Марков. Аналогична и ситуация с САРами, где резидентов пока мало, добавляет он.