Росимущество просит госкомпании не продавать непрофильные активы

Доля госсектора в экономике разрастается, не устает констатировать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Перед кризисом 1998 г. она оценивалась примерно в 25% ВВП, пишет ФАС, в 2008 г. – в 40–45%, к 2013 г. превысила 50%. В 2017 г. она могла превышать уже 60–70% ВВП, ссылается служба на оценки не названных в докладе экспертов, в 2018 г. ситуация существенно не изменилась. Хотя количественные изменения происходят. Так, за последние пять лет количество ФГУПов и учреждений сократилось на 44,34%, а количество АО с долей участия государства сократилась в два раза, по данным Минэкономразвития. За восемь лет (2013–2020 гг.) программы приватизации доля казны уменьшится до 21,9% в 2020 г. по отношению к 2012 г., т. е. сократится в 4,57 раза, а количество организаций с государственным участием составит соответственно 42,23%, т. е. сократится в 2,37 раза по отношению к 2012 г. Такие расчеты ФАС приводила со ссылкой на экспертов.