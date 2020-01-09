Росимущество просит госкомпании не продавать непрофильные активы
Росимущество просит госкомпании воздержаться от продажи непрофильных активов, следует из декабрьского письма службы в адрес компаний («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердили представители Росимущества и Минэкономразвития). «Рекомендуем советам директоров не принимать решений о продаже активов», – передал представитель Минэкономразвития позицию замминистра Оксаны Тарасенко.
Но это касается только тех госкомпаний, которые попали в план приватизации, отмечает представитель Росимущества. В плане на 2017–2019 гг. было 477 акционерных обществ, в новом на 2020–2022 гг., опубликованном 9 января, – 186. Росимущество направило письмо конкретным акционерным обществам из прогнозного плана приватизации 2017–2019 гг., в рассылку не вошли «дочки» госкорпораций, заверил представитель Росимущества.
Теперь задача – обеспечить продажу их акций, чтобы в федеральный бюджет поступило как можно больше денег, пишет Росимущество. Поэтому не следует сейчас продавать их активы, даже непрофильные. Цель – сохранить стоимость акций компаний, а специальные ситуации, например, если продажа нужна для предотвращения банкротства компании, следует рассматривать отдельно, поясняет Тарасенко. Рекомендации Росимущества должны сохранить целостность имущественного комплекса и активов, не допустить снижения инвестиционной привлекательности, перечисляет представитель Росимущества.
Ранее власти говорили, что госкомпании должны активно избавляться от непрофильных активов. В 2016 г. президент России Владимир Путин поручал разработать порядок их оценки и продажи. А бывший тогда министром экономического развития Алексей Улюкаев предлагал лишать господдержки госкомпании и госкорпорации, которые не справляются с продажей непрофильных активов. Компании плохо выполняют план по продаже непрофильных активов, потому что на рынке нет спроса, или они низколиквидные, или сильно изношенные, или из-за необходимости проводить повторные торги, говорил тогда федеральный чиновник.
Доля госсектора в экономике разрастается, не устает констатировать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Перед кризисом 1998 г. она оценивалась примерно в 25% ВВП, пишет ФАС, в 2008 г. – в 40–45%, к 2013 г. превысила 50%. В 2017 г. она могла превышать уже 60–70% ВВП, ссылается служба на оценки не названных в докладе экспертов, в 2018 г. ситуация существенно не изменилась. Хотя количественные изменения происходят. Так, за последние пять лет количество ФГУПов и учреждений сократилось на 44,34%, а количество АО с долей участия государства сократилась в два раза, по данным Минэкономразвития. За восемь лет (2013–2020 гг.) программы приватизации доля казны уменьшится до 21,9% в 2020 г. по отношению к 2012 г., т. е. сократится в 4,57 раза, а количество организаций с государственным участием составит соответственно 42,23%, т. е. сократится в 2,37 раза по отношению к 2012 г. Такие расчеты ФАС приводила со ссылкой на экспертов.
Возможно, Росимущество считает, что после появления нового собственника приватизируемая компания может изменить стратегию и некоторые непрофильные активы станут профильными, рассуждает руководитель группы услуг в области корпоративного управления EY Олег Швырков. Или ведомство может рассчитывать, что корпоративное управление в приватизированной компании усовершенствуется, а новый собственник улучшит процедуры продажи непрофильных активов – с точки зрения их прозрачности и конкурентности, полагает он.