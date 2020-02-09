ЦБ подал сигнал, что может перейти к стимулирующей денежно-кредитной политике

Но Центробанк не стал менять диапазон нейтральной ставки (нижняя граница – как раз 6%). «Если этого будет требовать наша оценка инфляции и экономической ситуации, ключевая ставка может находиться ниже границы нейтрального диапазона. Это будет означать мягкую ДКП», – сказала Набиуллина. ЦБ дал ясный намек, что готов войти в диапазон ставок ниже 6% в поисках нового диапазона нейтральной ставки, чтобы вывести инфляцию на 4%, полагает экономист РФПИ Дмитрий Полевой. С учетом все более настойчивых указаний со стороны ЦБ на «теоретическую природу» нейтральной ставки и невысокую точность ее текущих оценок можно сказать, что ее эффективный пересмотр уже произошел – прежний интервал играет все меньшую роль в принятии решений о ставке, его заменило ориентирование на фактические данные Росстата по инфляции, считает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. Чтобы понять, когда политика станет стимулирующей, надо следить за стандартными маркерами спросовой инфляции, говорит он.