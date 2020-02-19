ФАС представила свою версию реформы закупок
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила упростить условия доступа к госзаказу поставщикам с успешно выполненными контрактами. Сделать это можно с помощью рейтинга деловой репутации предпринимателей, рассказал замруководителя ФАС Михаил Евраев. Рейтинг должен учитывать качество, число, стоимость исполненных контрактов и наличие штрафов. А составлять его можно по данным Единой информационной системы закупок (ЕИС).
ФАС предлагает использовать данные рейтинга при допуске компаний к торгам, оценке участников, а также разрешить компаниям с высоким рейтингом претендовать на снижение обеспечения заявки и исполнения контракта. Также результаты рейтинга ФАС предлагает учитывать как коэффициент к предложенной компаниями цене, чтобы торги не выигрывали те, кто предложил наименьшую цену. Создав такой рейтинг, можно будет перейти на госзаказ 2.0, считает Евраев. Вводить рейтинг ФАС предлагает для поставщиков как по госзаказу, так и для госкомпаний.