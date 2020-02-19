ФАС представила свою версию реформы закупок

ФАС предлагает использовать данные рейтинга при допуске компаний к торгам, оценке участников, а также разрешить компаниям с высоким рейтингом претендовать на снижение обеспечения заявки и исполнения контракта. Также результаты рейтинга ФАС предлагает учитывать как коэффициент к предложенной компаниями цене, чтобы торги не выигрывали те, кто предложил наименьшую цену. Создав такой рейтинг, можно будет перейти на госзаказ 2.0, считает Евраев. Вводить рейтинг ФАС предлагает для поставщиков как по госзаказу, так и для госкомпаний.