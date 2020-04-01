Из-за ажиотажного спроса на продукты цены продолжают расти

Ключевой вопрос – что будет с потребительской активностью в условиях самоизоляции, сможет ли спрос быстро восстановиться или останется подавленным надолго, говорит Коныгин. В последнем случае непродовольственные магазины и сектор услуг могут снижать цены, чтобы привлечь потребителей, а в середине года может быть зафиксирована дефляция, рассуждает он. Прогноз ЦБ – годовая инфляция может превысить цель в 4%, но в 2021 г. вернется к целевому уровню. Из-за падения спроса инфляция уже в 2020 г. может составить 3,9%. Прогноз Исакова – ускорение инфляции до 4,5%.