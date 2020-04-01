Из-за ажиотажного спроса на продукты цены продолжают расти
За неделю с 24 по 30 марта цены выросли на 0,2%, сообщил Росстат. Цены росли быстрее чем обычно в конце марта, говорит главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков: в 2016–2019 гг. недельная инфляция за это время была 0–0,1%. Рост цен на 0,2% – это сильное ускорение, с поправкой на сезонность, отмечает главный экономист ING Дмитрий Долгин.
Инфляция остается повышенной уже вторую неделю подряд – до этого она составила 0,3%. С начала марта цены выросли на 0,7%, тогда как в марте прошлого года – на 0,3%. В итоге в годовом выражении инфляция ускорилась с 2,3% в начале месяца до 2,8% на 30 марта.
Сильнее всего цены росли на продукты – например, на лук сразу на 7,8%. Бензин не подорожал, а дизельное топливо даже подешевело на 0,1%. Дорожали те группы товаров, на которые был повышенный спрос из-за ожидания введения режима самоизоляции, объясняет главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Это сахар (3,5%), гречка (2,2%), рис (1,2%).
Небольшой всплеск инфляции в середине месяца в ответ на резкое падение курса рубля оказался краткосрочным, отмечает директор по инвестициям «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. ЦБ был прав, когда предупреждал, что проинфляционные риски будут иметь непродолжительные эффекты, а в среднесрочной перспективе слабый спрос вновь начнет давить на цены, продолжает он. О таких рисках говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, когда объясняла решение оставить ключевую ставку неизменной.
Влияние ослабления рубля скажется на ценах позже – слабый курс будет влиять на цены один-три месяца, но из-за закрытия непродовольственных магазинов влияние может оказаться меньше, чем в прошлые годы, не согласен Коныгин. Эффект проявится позже, считает и Долгин, но он будет сглажен падением спроса. Изменения валютного курса в последние годы менее тесно связаны с инфляцией, считает Исаков. В том числе из-за специфики подсчетов Росстата. Например, стоимость смартфона средней ценовой категории (8500 руб. у Росстата) остается стабильной последние два года, несмотря на укрепление и ослабление курса, говорит он.
Ключевой вопрос – что будет с потребительской активностью в условиях самоизоляции, сможет ли спрос быстро восстановиться или останется подавленным надолго, говорит Коныгин. В последнем случае непродовольственные магазины и сектор услуг могут снижать цены, чтобы привлечь потребителей, а в середине года может быть зафиксирована дефляция, рассуждает он. Прогноз ЦБ – годовая инфляция может превысить цель в 4%, но в 2021 г. вернется к целевому уровню. Из-за падения спроса инфляция уже в 2020 г. может составить 3,9%. Прогноз Исакова – ускорение инфляции до 4,5%.