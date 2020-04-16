Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат

Еще одна объявленная Путиным мера – донастройка программы льготных кредитов на выплату зарплат (тоже в размере одного МРОТа). Такая программа уже действует для малого и среднего бизнеса – кредит выдается на год, первые полгода проценты не начисляются, а потом ставка повышается до 4%. ЦБ выделил на это 150 млрд руб., но пока программа серьезным спросом не пользуется. В нее официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на своей странице в Instagram. Мониторинг Минэкономразвития показал, что кредиты выдаются медленно. Из 3500 обращений на общую сумму 24 млрд руб. одобрены кредиты примерно 1,5 млрд, а выдано всего на 400 млн, написал Решетников. Сбербанк к середине апреля получил более 3000 заявок от предпринимателей на такие кредиты, одобрено 1300 обращений, сообщила пресс-служба банка. «Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков», – рассказал Решетников.