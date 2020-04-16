Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат

Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплатНо помощь запоздала и ее недостаточно, считают предприниматели и эксперты
Малый и средний бизнес дождался дополнительной поддержки от государства. Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
Но есть условие – помощь получат лишь те компании, которые сократили не более 10% сотрудников. Выплаты будут рассчитываться исходя из числа сотрудников на 1 апреля. Каждый работник пострадавшей компании сможет претендовать на один МРОТ в апреле и мае (12 130 руб. в месяц). Деньги компании должны получить 18 мая. На выплаты может уйти до 80 млрд руб., говорит федеральный чиновник. Расходы на меру еще рассчитываются, говорит представитель Минфина. Представитель Минэкономразвития не ответили на запрос «Ведомостей».
Бизнес ожидал большего, говорят опрошенные «Ведомостями» предприниматели. Один МРОТ – это около 25% к средней зарплате, отмечает профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, нужно увеличить выплаты хотя бы на 25%, а помощь оказывать по крайней мере до августа. Поддержка не поможет полностью профинансировать зарплаты, хотя нагрузку на фонд оплаты труда на время снизит, замечает председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Мера поможет заплатить сотрудникам, рассказывает бизнесмен Алексей Петропольский (владеет сетью кофеин, гостиницей и юрфирмой): «Штат не сокращали, только оклады были порезаны, сейчас можно будет их восстановить». Но, например, юридический бизнес в список пострадавших отраслей не входит, хотя выручка упала более чем на 80%, жалуется он. В туристической отрасли выплата одного МРОТ сильно ситуацию не изменит, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. Субсидия компенсирует менее 30% средней отраслевой зарплаты, рассказывает она, работодателям все равно придется выплачивать остальную зарплату, а денег нет.
Если бы власти согласились в течение полугода полностью субсидировать зарплаты всем пострадавшим компаниям, а не только малому и среднему бизнесу, это обошлось бы бюджету в 491 млрд руб., говорит директор центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Лора Накорякова, если бы только 80% зарплат – в 393 млрд руб.
Многие предприниматели даже не смогут воспользоваться субсидией. Потенциально претендовать на такую поддержку, смогут 112 000 компаний, оценивает Накорякова: по данным «Спарк-Интерфакса», 118 000 компаний работают в наиболее пострадавших отраслях, 5% компаний малого и среднего бизнеса уже сократили всех сотрудников. На начало апреля 90% занятости сохранили единицы среди рестораторов и отельеров, потому что поток гостей стал падать еще с середины марта, рассказывает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Помощь запоздала, говорит основательница семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, большинство компаний отрасли уже потеряли и отпустили людей: «Многих мы сами трудоустраивали в розницу к коллегам, у которых сейчас хорошо с выручкой». Проблема и в критериях, замечает Татулова, например, ее компания не считается малым и средним бизнесом, хотя пострадала от кризиса.
В 2020 г. могут быть сокращены от 1,8 млн до 2,2 млн чел (если учитывать компании из сфер недвижимости и строительства), ждет ЦСР. Если бы решение было принято раньше, возможно, малый и средний бизнес сохранили бы больше персонала, считает директор Центра трудовых отношений Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, неясно и что делать с мелкими компаниями, у которых небольшой штат, и даже единичные увольнения могут лишить их доступа к поддержке. Сохранение 90% сотрудников – достаточно строгое требование, особенно для малого бизнеса, согласна директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова: показатель можно снизить и до 70%.
Чтобы оценить эффект от меры, нужно узнать конкретные условия получения таких субсидий, говорит Гимпельсон. Многие предпочтут московское пособие по безработице (19 500 руб.), поскольку оно больше МРОТа, предупреждает он.
Поддерживать население нужно адресно, а не только через работодателей, считает заведующий лабораторией развития пенсионной системы Высшей школы экономики Евгений Якушев. Критерии формальной занятости оставляют за бортом индивидуальных предпринимателей и тех, кто занят в теневом секторе, но им тоже нужна помощь, объясняет он, решение выделить деньги верное, но несбалансированное.
Занять до зарплаты
Еще одна объявленная Путиным мера – донастройка программы льготных кредитов на выплату зарплат (тоже в размере одного МРОТа). Такая программа уже действует для малого и среднего бизнеса – кредит выдается на год, первые полгода проценты не начисляются, а потом ставка повышается до 4%. ЦБ выделил на это 150 млрд руб., но пока программа серьезным спросом не пользуется. В нее официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на своей странице в Instagram. Мониторинг Минэкономразвития показал, что кредиты выдаются медленно. Из 3500 обращений на общую сумму 24 млрд руб. одобрены кредиты примерно 1,5 млрд, а выдано всего на 400 млн, написал Решетников. Сбербанк к середине апреля получил более 3000 заявок от предпринимателей на такие кредиты, одобрено 1300 обращений, сообщила пресс-служба банка. «Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков», – рассказал Решетников.
Мера оказалась неэффективной, признал и Путин. Новая программа будет распространяться и на крупный бизнес. Не менее 75% льготных зарплатных кредитов на сумму в один МРОТ на сотрудника будет гарантировать госкорпорация ВЭБ.РФ. Но какими будут условия программы Путин не сказал. Непонятно, как отдавать кредит, если бизнес не приносит прибыли, говорит сотрудник аграрной компании.
Поддержка в долг
Бизнесу помогли бы налоговые каникулы, а не уже предоставленные налоговые отсрочки, считает Акиндинова, во время восстановления после тяжелого кризиса компаниям придется непросто, мало кто из них сможет расплатиться по налоговым долгам. Правительству следует представить всем малым и средним компаниям, выручка которых в марте-апреле упала более чем на 50%, кредит в 80% от выплаченной за эти месяцы зарплаты, но не более 25 000 руб. на сотрудника (без выплаты страховых взносов и НДФЛ), предлагал член совета Фонда Бориса Немцова ЦБ Сергей Алексашенко в подготовленном группой экономистов докладе «Коронакризис-2020: Что будет и что делать дальше».
Осторожность правительства в использовании бюджетных резервов объясняется ограниченным ресурсом, писал руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич в докладе «Коронакризис-2020». Свободных денег в Фонде национального благосостояния (ФНБ) около 8,5% ВВП, а, исходя из бюджетного правила, при цене нефти $30/барр. средства в размере 1,5% ВВП автоматически должны быть направлены из ФНБ на замещение выпадающих нефтегазовых доходов. Сверх того вся бюджетная система потеряет более 2,5% ВВП, которые нужно будет компенсировать, а ФНБ до 2022 г. вряд ли будет пополняться.
Сокращение расходов или повышение налогов очень нежелательны, подчеркивал Гурвич, однако правительство может увеличить госдолг, выйдя за ограничения действующего бюджетного правила. Допустимые фискальные антикризисные меры он оценивал в 3-4% ВВП в виде дополнительных бюджетных расходов и снижения налогов. Первый антикризисный пакет Минфин оценивал в 1,2% ВВП, затем он несколько вырос после новых мер социальной поддержки, объявленных Путиным на прошлой неделе (помощь получат малый и средний бизнес в виде отсрочки по страховым взносам, безработные, семьи с детьми).