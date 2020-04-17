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Изоляция из-за коронавируса не должна влиять на налоговое резидентство

Но местные налоговые службы могут проигнорировать такие рекомендации ОЭСР
Светлана Ястребова
Во многих странах критерий признания человека налоговым резидентом – срок его пребывания в стране /Susana Vera / Reuters

Из-за коронавируса некоторым людям пришлось изолироваться в странах, в которых они не собирались жить или работать. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разъяснила, что будет с налоговым резидентством людей и компаний, чьи сотрудники или топ-менеджеры оказались в другой стране из-за борьбы с эпидемией.

Во многих странах критерий признания человека налоговым резидентом – срок его пребывания в стране. Но нужно учитывать, что изоляция из-за коронавируса – это форс-мажор, считает ОЭСР. То есть пребывание в другой стране во время эпидемии не должно приводить к изменению резидентства людей, указывает организация. ОЭСР предлагает снять и риски для компаний. Если сотрудники остались работать в другой стране, это не значит, что в таких странах у компании появились постоянные представительства. Такой же принцип действует и для руководителей, если они управляют компанией из другой страны, у нее не должно меняться налоговое резидентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных