Изоляция из-за коронавируса не должна влиять на налоговое резидентство

Изоляция из-за коронавируса не должна влиять на налоговое резидентствоНо местные налоговые службы могут проигнорировать такие рекомендации ОЭСР
Из-за коронавируса некоторым людям пришлось изолироваться в странах, в которых они не собирались жить или работать. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разъяснила, что будет с налоговым резидентством людей и компаний, чьи сотрудники или топ-менеджеры оказались в другой стране из-за борьбы с эпидемией.
Во многих странах критерий признания человека налоговым резидентом – срок его пребывания в стране. Но нужно учитывать, что изоляция из-за коронавируса – это форс-мажор, считает ОЭСР. То есть пребывание в другой стране во время эпидемии не должно приводить к изменению резидентства людей, указывает организация. ОЭСР предлагает снять и риски для компаний. Если сотрудники остались работать в другой стране, это не значит, что в таких странах у компании появились постоянные представительства. Такой же принцип действует и для руководителей, если они управляют компанией из другой страны, у нее не должно меняться налоговое резидентство.