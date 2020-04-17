Изоляция из-за коронавируса не должна влиять на налоговое резидентство

Во многих странах критерий признания человека налоговым резидентом – срок его пребывания в стране. Но нужно учитывать, что изоляция из-за коронавируса – это форс-мажор, считает ОЭСР. То есть пребывание в другой стране во время эпидемии не должно приводить к изменению резидентства людей, указывает организация. ОЭСР предлагает снять и риски для компаний. Если сотрудники остались работать в другой стране, это не значит, что в таких странах у компании появились постоянные представительства. Такой же принцип действует и для руководителей, если они управляют компанией из другой страны, у нее не должно меняться налоговое резидентство.