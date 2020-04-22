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Правительство готовится снизить ввозные пошлины на сырье и оборудование

Но коснется это только поставок для отраслей, ориентированных на экспорт
Анна Червонная Екатерина Бурлакова Полина Трифонова
Единый таможенный тариф на ввоз по многим позициям не сбалансирован – бывает, что пошлины на сырье, материалы и компоненты для производства выше, чем на готовую продукцию из них /Виталий Аньков / РИА Новости

Российское правительство планирует предложить партнерам по таможенному союзу снизить, а в некоторых случаях и отменить ввозные пошлины на сырье и оборудование для промышленности. Это коснется товаров, которые нужны для экспортных производств или для обновления производственных фондов и которых в самом союзе недостаточно или нет совсем. «Ведомостям» об этом рассказал федеральный чиновник и подтвердил представитель Минпромторга. Его коллега из правительства переадресовал вопросы в Минэкономразвития, а там комментировать предложение до принятия финального решения отказались. 

Решение еще предстоит согласовать со странами таможенного союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). Произойти это может к декабрю 2021 г., рассказал федеральный чиновник. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных