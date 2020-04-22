Правительство готовится снизить ввозные пошлины на сырье и оборудование

Российское правительство планирует предложить партнерам по таможенному союзу снизить, а в некоторых случаях и отменить ввозные пошлины на сырье и оборудование для промышленности. Это коснется товаров, которые нужны для экспортных производств или для обновления производственных фондов и которых в самом союзе недостаточно или нет совсем. «Ведомостям» об этом рассказал федеральный чиновник и подтвердил представитель Минпромторга. Его коллега из правительства переадресовал вопросы в Минэкономразвития, а там комментировать предложение до принятия финального решения отказались.