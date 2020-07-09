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Государственный долг США увеличился в 101 раз за год

В сочетании с рекордным дефицитом бюджета он может серьезно навредить американской валюте
Максим Рубченко
Максим Стулов / Ведомости

За прошлый месяц США потратили рекордные $1,105 трлн – на $763 млрд больше, чем в июне прошлого года, сообщило Бюджетное управление конгресса. В то же время из-за снижения экономической активности в стране бюджетные доходы сократились на 28% ($92 млрд) по сравнению с июньским показателем прошлого года – это самое сильное падение со времени финансового кризиса 2008–2009 гг.

В результате дефицит американского бюджета за год увеличился в 101 раз – с $8 млрд в июне прошлого года до $863 млрд. Его прирост за последний месяц оказался больше, чем за весь 2018 год, и всего лишь на $121 млрд меньше показателя всего прошлого года ($984 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных