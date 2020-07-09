Государственный долг США увеличился в 101 раз за год

В результате дефицит американского бюджета за год увеличился в 101 раз – с $8 млрд в июне прошлого года до $863 млрд. Его прирост за последний месяц оказался больше, чем за весь 2018 год, и всего лишь на $121 млрд меньше показателя всего прошлого года ($984 млрд).