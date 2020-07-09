Государственный долг США увеличился в 101 раз за год

Государственный долг США увеличился в 101 раз за годВ сочетании с рекордным дефицитом бюджета он может серьезно навредить американской валюте
За прошлый месяц США потратили рекордные $1,105 трлн – на $763 млрд больше, чем в июне прошлого года, сообщило Бюджетное управление конгресса. В то же время из-за снижения экономической активности в стране бюджетные доходы сократились на 28% ($92 млрд) по сравнению с июньским показателем прошлого года – это самое сильное падение со времени финансового кризиса 2008–2009 гг.
В результате дефицит американского бюджета за год увеличился в 101 раз – с $8 млрд в июне прошлого года до $863 млрд. Его прирост за последний месяц оказался больше, чем за весь 2018 год, и всего лишь на $121 млрд меньше показателя всего прошлого года ($984 млрд).
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