В Пекине призвали к созданию юаневой зоны мировой экономики

Лучшим ответом на эти вызовы, по его мнению, должна стать переориентация национальной экономики на внутренний рынок и замена доллара на юань в международных расчетах с основными торговыми партнерами КНР. «США контролируют основной канал международных платежей и клиринга, а именно систему SWIFT», – написал Чжоу, отметив, что информация о международных платежах китайских, российских и иранских компаний находится в руках Вашингтона. С этой ситуацией необходимо покончить как можно скорее.