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В Пекине призвали к созданию юаневой зоны мировой экономики

Она должна стать альтернативой сегодняшней системе, основанной на американском долларе
Максим Рубченко
КНР строит экономику с упором на свой рынок /Reuters

В мире должен появиться «основанный на юанях» экономический блок, чтобы конкурировать с западной финансовой системой, основанной на долларах. Об этом заявил бывший заместитель главы департамента международных связей Коммунистической партии Китая Чжоу Ли в статье, опубликованной китайским аналитическим фондом Chongyang Institute. По мнению Чжоу, Китай должен готовиться к дальнейшему ухудшению китайско-американских отношений, эскалации торговой войны и сокращению внешнего спроса на свои товары.

Лучшим ответом на эти вызовы, по его мнению, должна стать переориентация национальной экономики на внутренний рынок и замена доллара на юань в международных расчетах с основными торговыми партнерами КНР. «США контролируют основной канал международных платежей и клиринга, а именно систему SWIFT», – написал Чжоу, отметив, что информация о международных платежах китайских, российских и иранских компаний находится в руках Вашингтона. С этой ситуацией необходимо покончить как можно скорее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных