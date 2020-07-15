В Пекине призвали к созданию юаневой зоны мировой экономики

В Пекине призвали к созданию юаневой зоны мировой экономикиОна должна стать альтернативой сегодняшней системе, основанной на американском долларе
В мире должен появиться «основанный на юанях» экономический блок, чтобы конкурировать с западной финансовой системой, основанной на долларах. Об этом заявил бывший заместитель главы департамента международных связей Коммунистической партии Китая Чжоу Ли в статье, опубликованной китайским аналитическим фондом Chongyang Institute. По мнению Чжоу, Китай должен готовиться к дальнейшему ухудшению китайско-американских отношений, эскалации торговой войны и сокращению внешнего спроса на свои товары.
Лучшим ответом на эти вызовы, по его мнению, должна стать переориентация национальной экономики на внутренний рынок и замена доллара на юань в международных расчетах с основными торговыми партнерами КНР. «США контролируют основной канал международных платежей и клиринга, а именно систему SWIFT», – написал Чжоу, отметив, что информация о международных платежах китайских, российских и иранских компаний находится в руках Вашингтона. С этой ситуацией необходимо покончить как можно скорее.