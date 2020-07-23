Мишустин добавит регионам устойчивости

В своем отчете перед Госдумой в среду глава правительства Михаил Мишустин пообещал привести параметры бюджетов регионов «к устойчивому уровню по мере улучшения ситуации в экономике». При этом премьер предупредил, что «по итогам года размер дефицита, объем госдолга, в том числе по рыночным заимствованиям, у регионов может превысить установленные соглашениями о реструктуризации долгов показатели».