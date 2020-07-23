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Мишустин добавит регионам устойчивости

По итогам года большинство субъектов Федерации столкнется с бюджетными проблемами
Любовь Маврина
В этом году под удар попали все регионы вне зависимости от участия в программе реструктуризации долгов /Евгений Разумный / Ведомости

В своем отчете перед Госдумой в среду глава правительства Михаил Мишустин пообещал привести параметры бюджетов регионов «к устойчивому уровню по мере улучшения ситуации в экономике». При этом премьер предупредил, что «по итогам года размер дефицита, объем госдолга, в том числе по рыночным заимствованиям, у регионов может превысить установленные соглашениями о реструктуризации долгов показатели».

Пандемия коронавируса резко ослабила экономику российских регионов, подтверждают аналитики. «На основе анализа информации, представленной 79 субъектами, можно спрогнозировать, что объем выпадающих доходов регионов составит в 2020 г. более 2 трлн руб.», – заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова на выездном заседании бюджетного комитета Совета Федерации, прошедшем на прошлой неделе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных