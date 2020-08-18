Эксперты ВШЭ оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

В августе 1998 г. Россия оказалась неспособна выплачивать внутренние и внешние долги из-за пирамиды государственных краткосрочных обязательств (ГКО). В результате 17 августа правительство объявило о введении «комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики», которые фактически означали дефолт и девальвацию рубля. На 90 дней было приостановлено выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном рынке и по залоговым операциям. Была прекращена купля и продажа ГКО. Одновременно Банк России перешел на плавающий курс рубля в коридоре от 6 до 9,5 руб. за доллар.