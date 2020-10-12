Минфин нашел способ привлекать людей к благоустройству

Инициативное бюджетирование – один из самых эффективных механизмов привлечения граждан к распределению средств местных и региональных бюджетов для решения актуальных проблем. Впервые появилось еще в 1980-х гг. в Бразилии, а сейчас уже применяется в 1700 городах 40 стран мира. В России этот инструмент впервые применили в селах Ставропольского края в 2007 г. Чуть позже идею «народного бюджета», или «народных инициатив», поддержали «Единая Россия» и Объединенный народный фронт. В 2015 г. в России создан Центр инициативного бюджетирования на базе НИФИ Минфина. «Это позволило объединить разнообразные практики: «Народный бюджет», «Решаем вместе», «Проект поддержки местных инициатив», «Народные инициативы», запустить всероссийский мониторинг и централизованный статистический учет», – рассказал директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.