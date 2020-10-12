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Минфин нашел способ привлекать людей к благоустройству

В прошлом году россияне вложили 1,2 млрд рублей личных денег в благоустройство территорий
Любовь Маврина
Ремонт дорог – одно из самых популярных направлений инициативного бюджетирования /Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин намерен развивать практику инициативного бюджетирования, когда граждане сами указывают властям, на решение каких проблем надо тратить деньги, следят за качеством работ, а потом больше ценят и берегут созданные при их участии объекты.

Инициативное бюджетирование – один из самых эффективных механизмов привлечения граждан к распределению средств местных и региональных бюджетов для решения актуальных проблем. Впервые появилось еще в 1980-х гг. в Бразилии, а сейчас уже применяется в 1700 городах 40 стран мира. В России этот инструмент впервые применили в селах Ставропольского края в 2007 г. Чуть позже идею «народного бюджета», или «народных инициатив», поддержали «Единая Россия» и Объединенный народный фронт. В 2015 г. в России создан Центр инициативного бюджетирования на базе НИФИ Минфина. «Это позволило объединить разнообразные практики: «Народный бюджет», «Решаем вместе», «Проект поддержки местных инициатив», «Народные инициативы», запустить всероссийский мониторинг и централизованный статистический учет», – рассказал директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных