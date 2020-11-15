Пенсионные накопления посчитают по-новому

Пенсионные накопления посчитают по-новомуМосбиржа будет оценивать, какие бумаги чаще всего приобретают НПФ
Московская биржа сообщила об обновлении методики расчета индексов пенсионных накоплений. Теперь в базу расчета субиндекса акций будут включаться ценные бумаги, входящие в состав индекса Мосбиржи, а в базу расчета субиндекса ОФЗ – выпуски ОФЗ из состава индекса государственных облигаций Мосбиржи.
Это позволит расширить базу расчета субиндекса за счет включения бумаг с более длинными сроками погашения. Кроме того, будет использоваться новый порядок включения и поддержания выпусков долговых бумаг, направленный на расширение базы расчета субиндекса облигаций. Первое изменение баз расчета по новым правилам произойдет во время очередной ребалансировки индексов и вступит в силу 18 декабря 2020 г.
Директор по методологии расчета индексов Мосбиржи Сергей Голованев, объясняя суть изменений, отметил, что для субиндекса облигаций решены задачи уменьшения оборачиваемости портфеля корпоративных облигаций, включаемых в состав индексов, и расширения базы расчета. «Во всех субиндексах мы переходим от использования так называемых рыночных цен к ценам, применяемым при расчете обычных биржевых индексов: ценам закрытия и средневзвешенным ценам, – рассказывает Голованев. – Вместе с тем мы начали учитывать дивиденды при расчете субиндекса акций».
По мнению старшего директора рейтингов инвестиционных посредников и инфраструктуры финансового рынка Национального рейтингового агентства Юрия Ногина, обновление методики учитывает текущую ситуацию на фондовом рынке. «Мосбиржа оценивает, какие бумаги чаще всего приобретают НПФ, и вносит коррективы в расчет индексов пенсионных накоплений, – говорит эксперт. – Важным фактором является учет дивидендных выплат. Это позволит показывать реальную доходность субиндекса акций».
Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс», отметил, что Минфин за последнее время разместил несколько новых выпусков ОФЗ, при этом стало больше длинных выпусков, добавились бумаги с привязкой к инфляции. «Увеличение доли индексируемых и длинных ОФЗ приведет к росту индекса полной доходности, – указывает он. – Индексы полной доходности лучше подходят для честного сравнения с доходностью управляющего».
По мнению доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, «в силу консервативности всего, что связано с пенсионным обеспечением, ждать быстрых перемен не стоит». Тем не менее появление публичных индикаторов он считает «безусловно полезным». При этом, на взгляд Александра Баранова, директора департамента риск-менеджмента АО «Ай кью джи управление активами», нововведения, хотя и направлены на увеличение потенциальной доходности инвестиционных портфелей, имеют ряд недостатков. «Мосбиржа учитывает ребалансировку в своих индексах как бесплатную и мгновенную, хотя управляющему приходится нести ценовые издержки при каждой ребалансировке на вторичном рынке, а сам процесс затягивается на несколько недель, – объясняет Баранов. – В то же время индексная стратегия не учитывает потребность НПФ в денежной ликвидности при каждом начислении пенсий и комиссий, а также потребность в формировании денежной подушки под возможные оттоки клиентов. В итоге получается, что НПФ могут использовать индексы Мосбиржи как индикаторы по доходности и составу лишь для части инвестпортфеля. И эти индикаторы будут работать на долгосрочном горизонте, а не внутри года».