Пенсионные накопления посчитают по-новому

По мнению доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, «в силу консервативности всего, что связано с пенсионным обеспечением, ждать быстрых перемен не стоит». Тем не менее появление публичных индикаторов он считает «безусловно полезным». При этом, на взгляд Александра Баранова, директора департамента риск-менеджмента АО «Ай кью джи управление активами», нововведения, хотя и направлены на увеличение потенциальной доходности инвестиционных портфелей, имеют ряд недостатков. «Мосбиржа учитывает ребалансировку в своих индексах как бесплатную и мгновенную, хотя управляющему приходится нести ценовые издержки при каждой ребалансировке на вторичном рынке, а сам процесс затягивается на несколько недель, – объясняет Баранов. – В то же время индексная стратегия не учитывает потребность НПФ в денежной ликвидности при каждом начислении пенсий и комиссий, а также потребность в формировании денежной подушки под возможные оттоки клиентов. В итоге получается, что НПФ могут использовать индексы Мосбиржи как индикаторы по доходности и составу лишь для части инвестпортфеля. И эти индикаторы будут работать на долгосрочном горизонте, а не внутри года».