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Зарплаты россиян выросли, а безработица в стране снизилась

В начале осени социально-экономическая ситуация в стране улучшилась, сообщил Росстат
Екатерина Шохина
Социально-экономические показатели в сентябре оказались выше прогнозов /Александр Авилов / Агентство «Москва»

В сентябре средняя начисленная заработная плата в России выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,7% по отношению к августу – она составила 49 259 руб., подсчитал Росстат. По итогам девяти месяцев рост зарплат год к году составил 5,7% в номинальном выражении и 2,6% в реальном. Самые высокие темпы роста зарплат в сентябре зафиксированы у нефтяников – 136 153 руб. (15,7% год к году), медицинских работников – 49 089 руб. (18,2%) и курьеров – 28 224 руб. (13,7%). В пищепроме зарплаты выросли на 5,7%, в производстве одежды – на 4,4%, в грузоперевозках – на 5,5%.

В сентябре и октябре статведомство также зафиксировало снижение количества безработных. По методологии Международной организации труда в октябре их было 4,69 млн человек. «Это почти на 100 000 меньше, чем в сентябре, хотя в процентах число оказалось тем же – 6,3%», – говорится в сообщении ведомства. Росстат подчеркивает: число уволенных граждан за прошедшие три месяца в России оказалось меньше, чем число тех, кто смог трудоустроиться. При этом, согласно данным Роструда, в прошлом месяце уменьшилось и количество официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. В октябре таковых оказалось 3,5 млн человек (в сентябре – 3,7 млн), из них 1,7 млн человек получали пособия по безработице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных