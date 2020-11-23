Зарплаты россиян выросли, а безработица в стране снизилась

Зарплаты россиян выросли, а безработица в стране снизиласьВ начале осени социально-экономическая ситуация в стране улучшилась, сообщил Росстат
В сентябре средняя начисленная заработная плата в России выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,7% по отношению к августу – она составила 49 259 руб., подсчитал Росстат. По итогам девяти месяцев рост зарплат год к году составил 5,7% в номинальном выражении и 2,6% в реальном. Самые высокие темпы роста зарплат в сентябре зафиксированы у нефтяников – 136 153 руб. (15,7% год к году), медицинских работников – 49 089 руб. (18,2%) и курьеров – 28 224 руб. (13,7%). В пищепроме зарплаты выросли на 5,7%, в производстве одежды – на 4,4%, в грузоперевозках – на 5,5%.
В сентябре и октябре статведомство также зафиксировало снижение количества безработных. По методологии Международной организации труда в октябре их было 4,69 млн человек. «Это почти на 100 000 меньше, чем в сентябре, хотя в процентах число оказалось тем же – 6,3%», – говорится в сообщении ведомства. Росстат подчеркивает: число уволенных граждан за прошедшие три месяца в России оказалось меньше, чем число тех, кто смог трудоустроиться. При этом, согласно данным Роструда, в прошлом месяце уменьшилось и количество официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. В октябре таковых оказалось 3,5 млн человек (в сентябре – 3,7 млн), из них 1,7 млн человек получали пособия по безработице.