Получение налогового вычета упростят для инвесторов и покупателей недвижимости

Получение налогового вычета упростят для инвесторов и покупателей недвижимостиДостаточно будет заявить о желании получить вычет в личном кабинете налогоплательщика
Комитет по бюджету и налогам Госдумы поддержал законопроект, упрощающий получение налоговых вычетов покупателям недвижимости и ценных бумаг. Подготовленный правительством законопроект предусматривает, что для получения двух налоговых вычетов – имущественного (при приобретении недвижимого имущества) и инвестиционного (при использовании индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) для операций на рынке ценных бумаг) – гражданам будет достаточно заявить о таком желании в личном кабинете налогоплательщика.
«Данный порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и представления в налоговый орган подтверждающих документов в целях получения таких вычетов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц».
Налоговая служба сама будет проверять расходы граждан на приобретение недвижимого имущества и погашение процентов по ипотеке, а также сумму денежных средств, внесенных на ИИС, «в рамках информационного взаимодействия с банками и участниками рынка ценных бумаг».