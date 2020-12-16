Получение налогового вычета упростят для инвесторов и покупателей недвижимости

Комитет по бюджету и налогам Госдумы поддержал законопроект, упрощающий получение налоговых вычетов покупателям недвижимости и ценных бумаг. Подготовленный правительством законопроект предусматривает, что для получения двух налоговых вычетов – имущественного (при приобретении недвижимого имущества) и инвестиционного (при использовании индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) для операций на рынке ценных бумаг) – гражданам будет достаточно заявить о таком желании в личном кабинете налогоплательщика.