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Получение налогового вычета упростят для инвесторов и покупателей недвижимости

Достаточно будет заявить о желании получить вычет в личном кабинете налогоплательщика
Любовь Маврина
Сегодня ФНС и без налоговых деклараций знает, сколько денег и на что тратят граждане /Евгений Разумный / Ведомости

Комитет по бюджету и налогам Госдумы поддержал законопроект, упрощающий получение налоговых вычетов покупателям недвижимости и ценных бумаг. Подготовленный правительством законопроект предусматривает, что для получения двух налоговых вычетов – имущественного (при приобретении недвижимого имущества) и инвестиционного (при использовании индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) для операций на рынке ценных бумаг) – гражданам будет достаточно заявить о таком желании в личном кабинете налогоплательщика.

«Данный порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и представления в налоговый орган подтверждающих документов в целях получения таких вычетов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц».

Налоговая служба сама будет проверять расходы граждан на приобретение недвижимого имущества и погашение процентов по ипотеке, а также сумму денежных средств, внесенных на ИИС, «в рамках информационного взаимодействия с банками и участниками рынка ценных бумаг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных