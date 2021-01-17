В 2020 году расходы региональных бюджетов увеличились на рекордные 15%

При этом, по словам Горнина, у 45 субъектов Федерации объем налоговых доходов вырос по сравнению с 2019 г. Это позволило нарастить расходы, которые по итогам года увеличились примерно на 15% по сравнению с показателями 2019 г. Такого не было и в лучшие времена, отмечают в Минфине. Причем увеличение расходов произошло преимущественно в форме инвестиций и капитальных вложений. При этом регионы не только сами вкладывали деньги, но и смогли привлечь частные инвестиции в промышленный сектор.