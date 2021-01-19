Банк России создает институт информаторов в коммерческих банках

Организация обязана провести проверку и представить отчет о ее итогах регулятору и информатору. При этом, если информатор опасается репрессий в отношении себя либо противодействия расследованию, он может передать информацию по внешним каналам компетентным государственным органам. А если информатору не поступает отчет о проведенном расследовании ни от организации, ни от регулятора, он может передать информацию в средства массовой информации, сохранив при этом право на защиту.