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Банк России создает институт информаторов в коммерческих банках

Регулятор рассчитывает, что они будут сообщать о нарушениях прав граждан в собственной организации
Елена Ведерина
Донося на свою организацию, сотрудник понимает, что подводит ее под проверки /АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / ВЕДОМОСТИ

Банк России заявил, что апробирует механизм «получения сведений о нарушении прав граждан в сфере финансовых услуг от лиц, которые в силу служебных обязанностей располагают информацией о нарушениях прав потребителей финансовых услуг».

Об этом сообщается в докладе «Направления защиты прав потребителей финансовых услуг», опубликованном ЦБ. В частности, в докладе сказано, что регулятор ведет работу по совершенствованию системы внутреннего контроля в финансовых организациях и «в рамках такой работы уделяется внимание популяризации практики создания в финансовых организациях системы информирования о противоправных и неэтичных действиях сотрудников или членов органов управления такой организации».

Банк России ссылается на опыт ряда зарубежных стран, в которых устанавливается приоритет первоначального рассмотрения финансовыми организациями сообщений информаторов внутри компании. Сведения о признаках правонарушения должны быть переданы информаторами ответственному за прием таких сообщений по специальному каналу связи, подразумевается возможность анонимного сообщения.

Организация обязана провести проверку и представить отчет о ее итогах регулятору и информатору. При этом, если информатор опасается репрессий в отношении себя либо противодействия расследованию, он может передать информацию по внешним каналам компетентным государственным органам. А если информатору не поступает отчет о проведенном расследовании ни от организации, ни от регулятора, он может передать информацию в средства массовой информации, сохранив при этом право на защиту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных