Банк России создает институт информаторов в коммерческих банках

Банк России создает институт информаторов в коммерческих банкахРегулятор рассчитывает, что они будут сообщать о нарушениях прав граждан в собственной организации
Банк России заявил, что апробирует механизм «получения сведений о нарушении прав граждан в сфере финансовых услуг от лиц, которые в силу служебных обязанностей располагают информацией о нарушениях прав потребителей финансовых услуг».
Об этом сообщается в докладе «Направления защиты прав потребителей финансовых услуг», опубликованном ЦБ. В частности, в докладе сказано, что регулятор ведет работу по совершенствованию системы внутреннего контроля в финансовых организациях и «в рамках такой работы уделяется внимание популяризации практики создания в финансовых организациях системы информирования о противоправных и неэтичных действиях сотрудников или членов органов управления такой организации».
Банк России ссылается на опыт ряда зарубежных стран, в которых устанавливается приоритет первоначального рассмотрения финансовыми организациями сообщений информаторов внутри компании. Сведения о признаках правонарушения должны быть переданы информаторами ответственному за прием таких сообщений по специальному каналу связи, подразумевается возможность анонимного сообщения.
Организация обязана провести проверку и представить отчет о ее итогах регулятору и информатору. При этом, если информатор опасается репрессий в отношении себя либо противодействия расследованию, он может передать информацию по внешним каналам компетентным государственным органам. А если информатору не поступает отчет о проведенном расследовании ни от организации, ни от регулятора, он может передать информацию в средства массовой информации, сохранив при этом право на защиту.