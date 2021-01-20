Переход из одного НПФ в другой опять ограничивают

Переход из одного НПФ в другой опять ограничиваютГражданам дадут возможность заблокировать перевод средств
Пенсионный фонд России (ПФР) разработал проект уведомления, с помощью которого граждане смогут установить запрет на переход из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), сообщили в ПФР. После этого уведомления о переходе будут приниматься исключительно в клиентских службах ПФР и только при личном обращении.
В сообщении ПФР подчеркивается, что нововведение дополнительно защитит граждан от неправомерного перевода пенсионных накоплений. Ведь до недавнего времени мошенники, каким-либо путем получив персональные данные гражданина, имели возможность подать от его имени заявление через ЕПГУ. Теперь такую возможность можно заблокировать.
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