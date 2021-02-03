Налоговая служба выявит неэффективные льготы для бизнеса

Налоговая служба выявит неэффективные льготы для бизнесаРезультаты анализа пока не планируется применять для пересмотра системы льгот
Федеральная налоговая служба вместе с Минфином запустила электронную систему мониторинга налоговых льгот в России: специальный программный комплекс систематизирует и анализирует декларации налогоплательщиков и другие данные, чтобы оценить, в какой степени каждая организация использует положенные ей льготы и преференции. «Система мониторинга налоговых льгот создана как инструмент автоматической выборки данных, – пояснили «Ведомостям» в Минфине. – Это позволит повысить качество формируемых сведений и сократит сроки их получения». При этом в ведомстве подчеркивают, что «изменений в системе оценки налоговых льгот не предполагается».
В ФНС ожидают, что система автоматически сформирует данные по налоговым льготам на всех бюджетных уровнях. «При этом повысится качество формируемых сведений, сократятся сроки организации данных, а Минфин России и кураторы налоговых расходов будут обеспечены гибким инструментарием для формирования выборок в разрезе регионов, отраслей и отдельных организаций», – объясняют налоговики.