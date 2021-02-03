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Налоговая служба выявит неэффективные льготы для бизнеса

Результаты анализа пока не планируется применять для пересмотра системы льгот
Любовь Маврина
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная налоговая служба вместе с Минфином запустила электронную систему мониторинга налоговых льгот в России: специальный программный комплекс систематизирует и анализирует декларации налогоплательщиков и другие данные, чтобы оценить, в какой степени каждая организация использует положенные ей льготы и преференции. «Система мониторинга налоговых льгот создана как инструмент автоматической выборки данных, – пояснили «Ведомостям» в Минфине. – Это позволит повысить качество формируемых сведений и сократит сроки их получения». При этом в ведомстве подчеркивают, что «изменений в системе оценки налоговых льгот не предполагается».

В ФНС ожидают, что система автоматически сформирует данные по налоговым льготам на всех бюджетных уровнях. «При этом повысится качество формируемых сведений, сократятся сроки организации данных, а Минфин России и кураторы налоговых расходов будут обеспечены гибким инструментарием для формирования выборок в разрезе регионов, отраслей и отдельных организаций», – объясняют налоговики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных