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ВЭБ.РФ меняется под национальные цели развития

Госкорпорация расширяет правление и обновляет его состав
Александр Лесных
Евгений Разумный / Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ меняет состав своего правления, одновременно расширяя его с восьми до 12 человек. Цель – повысить оперативность принятия управленческих решений и сфокусироваться на достижении национальных целей развития, сообщили «Ведомостям» в компании.

Правление корпорации, в частности, покинул первый зампред председателя ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев (помимо должности в ВЭБ.РФ он является вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей) и зампред председателя госкорпорации Сергей Лыков.

Оба продолжат работать в ВЭБ.РФ на других должностях, а новыми членами правления станут четыре зампреда – Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов и Олег Говорун. Вместе с ними расширенный состав правления пополнят старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский и старший вице-президент Блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ Александр Тарабрин. Главой корпорации развития останется Игорь Шувалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных