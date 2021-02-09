ВЭБ.РФ меняется под национальные цели развития

Оба продолжат работать в ВЭБ.РФ на других должностях, а новыми членами правления станут четыре зампреда – Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов и Олег Говорун. Вместе с ними расширенный состав правления пополнят старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский и старший вице-президент Блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ Александр Тарабрин. Главой корпорации развития останется Игорь Шувалов.