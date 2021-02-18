Цена биткойна обновила рекорд, преодолев отметку в $51 000

Цена биткойна обновила рекорд, преодолев отметку в $51 000Популярность криптовалюты растет вместе с расширением возможностей ее тратить
Цена биткойна обновила рекорд и превысила 17 февраля отметку $51 630, свидетельствуют данные сервиса Coinmarketcap. Рост спроса на популярную криптовалюту среди институциональных инвесторов подогревает всеобщий интерес к биткойну, что толкает котировки вверх.
Тратить биткойны тоже становится все проще. Теперь ими можно расплачиваться через Apple Pay, для чего достаточно привязать к кошельку Apple аккаунт в системе BitPay. «Это первый сервис, договорившийся с Apple, – американский гигант признал все процедуры BitPay», – отмечает генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.
Рост котировок биткойна, по его мнению, объясняется просто: «Произошла ситуация, подобная той, которая была с Tesla: рядом стоят два громких имени – Apple и биткойн. Так же как Tesla и биткойн, это вызывает ажиотаж на рынке. То есть фундаментальных причин для роста биткойна из-за этого события нет, но создается ажиотаж, который толкает цену вверх». Сметанин добавляет, что BitPay уже пообещала в скором времени подключить свою платежную систему к сервису Google, а затем и другие платформы получат возможность проводить оплату биткойнами. «Это будет способствовать массовому распространению технологии и росту спроса на биткойн», – уверен Сметанин.