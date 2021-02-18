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Цена биткойна обновила рекорд, преодолев отметку в $51 000

Популярность криптовалюты растет вместе с расширением возможностей ее тратить
Ирина Власова
Андрей Гордеев / Ведомости

Цена биткойна обновила рекорд и превысила 17 февраля отметку $51 630, свидетельствуют данные сервиса Coinmarketcap. Рост спроса на популярную криптовалюту среди институциональных инвесторов подогревает всеобщий интерес к биткойну, что толкает котировки вверх.

Тратить биткойны тоже становится все проще. Теперь ими можно расплачиваться через Apple Pay, для чего достаточно привязать к кошельку Apple аккаунт в системе BitPay. «Это первый сервис, договорившийся с Apple, – американский гигант признал все процедуры BitPay», – отмечает генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.

Рост котировок биткойна, по его мнению, объясняется просто: «Произошла ситуация, подобная той, которая была с Tesla: рядом стоят два громких имени – Apple и биткойн. Так же как Tesla и биткойн, это вызывает ажиотаж на рынке. То есть фундаментальных причин для роста биткойна из-за этого события нет, но создается ажиотаж, который толкает цену вверх». Сметанин добавляет, что BitPay уже пообещала в скором времени подключить свою платежную систему к сервису Google, а затем и другие платформы получат возможность проводить оплату биткойнами. «Это будет способствовать массовому распространению технологии и росту спроса на биткойн», – уверен Сметанин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных