В кризисный год выросло число россиян, имеющих сбережения

В кризисный год выросло число россиян, имеющих сбереженияСамыми бережливыми оказались мужчины до 24 и старше 60 лет
За кризисный год доля россиян, имеющих сбережения, выросла. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие». На вопрос «Есть ли у вас сбережения?» утвердительно ответили 40% респондентов, тогда как в ходе аналогичного опроса в феврале 2020 г. об имеющихся накоплениях говорили 36% опрошенных россиян.
Для 63% участников опроса источником сбережений стала заработная плата. При этом каждый седьмой (15%) откладывает деньги с подработок, 13% – с нерегулярного точечного дохода, т. е. с продаж имущества, материальной помощи и т. д. Примечательно, что респонденты, получившие в 2020 г. новогодние премии, заметно чаще говорили, что имеют сбережения, чем те, кто премии не получал. Из числа премированных заявили о наличии сбережений 47,5%. Из числа обделенных премиями – 36,5%.