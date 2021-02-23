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В кризисный год выросло число россиян, имеющих сбережения

Самыми бережливыми оказались мужчины до 24 и старше 60 лет
Михаил Сидоров
В кризисный год выросло число россиян, имеющих сбережения /Максим Стулов / Ведомости

За кризисный год доля россиян, имеющих сбережения, выросла. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие». На вопрос «Есть ли у вас сбережения?» утвердительно ответили 40% респондентов, тогда как в ходе аналогичного опроса в феврале 2020 г. об имеющихся накоплениях говорили 36% опрошенных россиян.

Для 63% участников опроса источником сбережений стала заработная плата. При этом каждый седьмой (15%) откладывает деньги с подработок, 13% – с нерегулярного точечного дохода, т. е. с продаж имущества, материальной помощи и т. д. Примечательно, что респонденты, получившие в 2020 г. новогодние премии, заметно чаще говорили, что имеют сбережения, чем те, кто премии не получал. Из числа премированных заявили о наличии сбережений 47,5%. Из числа обделенных премиями – 36,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных