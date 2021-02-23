В кризисный год выросло число россиян, имеющих сбережения

Для 63% участников опроса источником сбережений стала заработная плата. При этом каждый седьмой (15%) откладывает деньги с подработок, 13% – с нерегулярного точечного дохода, т. е. с продаж имущества, материальной помощи и т. д. Примечательно, что респонденты, получившие в 2020 г. новогодние премии, заметно чаще говорили, что имеют сбережения, чем те, кто премии не получал. Из числа премированных заявили о наличии сбережений 47,5%. Из числа обделенных премиями – 36,5%.