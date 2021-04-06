Война Банка России против экосистем выходит на уровень правительства

Война Банка России против экосистем выходит на уровень правительстваРоссийские власти по примеру США и КНР озаботились регулированием экосистем
Растущая мощь бизнес-экосистем становится предметом беспокойства правительств во всем мире, и прошлый год это ярко продемонстрировал. Сначала конгресс США заявил, что интернет-гиганты Google, Amazon, Apple и Facebook превратились в «монополии, каких мы не знали со времен нефтяных баронов и железнодорожных магнатов».
Затем власти Китая заблокировали IPO финансового монстра Ant Group, дочерней структуры Alibaba Джека Ма. Суть претензий правительств к экосистемам, в общем, одна – они плохо поддаются государственному контролю и перестраивают национальную экономику под собственные интересы, зачастую вопреки интересам государства и общества. Теперь к этой борьбе готовится подключиться Россия – правительство и Банк России всерьез озаботились проблемой регулирования деятельности экосистем.
При этом власти больше всего обеспокоены перспективой попадания российских граждан в зону влияния иностранных экосистем – такой вывод можно сделать из информации СМИ о концепции регулирования цифровых экосистем, главной целью которой указывается обеспечение конкурентоспособности российских компаний и «развитие конкуренции для всех участников глобального цифрового рынка».