Война Банка России против экосистем выходит на уровень правительства

Растущая мощь бизнес-экосистем становится предметом беспокойства правительств во всем мире, и прошлый год это ярко продемонстрировал. Сначала конгресс США заявил, что интернет-гиганты Google, Amazon, Apple и Facebook превратились в «монополии, каких мы не знали со времен нефтяных баронов и железнодорожных магнатов».