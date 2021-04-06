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Война Банка России против экосистем выходит на уровень правительства

Российские власти по примеру США и КНР озаботились регулированием экосистем
Елена Ведерина
Российские бизнес-экосистемы формируются вокруг банков, т. е. их правильнее называть не «цифровыми», а «финансовыми»  /ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Растущая мощь бизнес-экосистем становится предметом беспокойства правительств во всем мире, и прошлый год это ярко продемонстрировал. Сначала конгресс США заявил, что интернет-гиганты Google, Amazon, Apple и Facebook превратились в «монополии, каких мы не знали со времен нефтяных баронов и железнодорожных магнатов».

Затем власти Китая заблокировали IPO финансового монстра Ant Group, дочерней структуры Alibaba Джека Ма. Суть претензий правительств к экосистемам, в общем, одна – они плохо поддаются государственному контролю и перестраивают национальную экономику под собственные интересы, зачастую вопреки интересам государства и общества. Теперь к этой борьбе готовится подключиться Россия – правительство и Банк России всерьез озаботились проблемой регулирования деятельности экосистем.

При этом власти больше всего обеспокоены перспективой попадания российских граждан в зону влияния иностранных экосистем – такой вывод можно сделать из информации СМИ о концепции регулирования цифровых экосистем, главной целью которой указывается обеспечение конкурентоспособности российских компаний и «развитие конкуренции для всех участников глобального цифрового рынка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных