Корпорация МСП обеспечит поручительствами до 85% от суммы кредита

Корпорация МСП обеспечит поручительствами до 85% от суммы кредитаБизнес с высоким уровнем риска не сможет воспользоваться инструментом
Правительство совместно с Корпорацией МСП (КМСП) подготовили параметры зонтичного механизма предоставления поручительств для микропредприятий, малого и среднего бизнеса, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Ведомостей»). В аппарате первого вице-премьера уточнили, что эта тема действительно обсуждалась на совещании у Белоусова на прошлой неделе. В КМСП рассказали детали.
Организация предоставит банкам-партнерам лимиты поручительств, в рамках которых они будут формировать портфели кредитов малого и среднего бизнеса, передал представитель корпорации слова ее генерального директора Александра Исаевича. Поручительства КМСП будут обеспечивать до 50% от суммы кредита, а по приоритетным направлениям кредитования – до 85%, сказал он. Сумму лимитов еще предстоит определить.