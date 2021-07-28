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Корпорация МСП обеспечит поручительствами до 85% от суммы кредита

Бизнес с высоким уровнем риска не сможет воспользоваться инструментом
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство совместно с Корпорацией МСП (КМСП) подготовили параметры зонтичного механизма предоставления поручительств для микропредприятий, малого и среднего бизнеса, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Ведомостей»). В аппарате первого вице-премьера уточнили, что эта тема действительно обсуждалась на совещании у Белоусова на прошлой неделе. В КМСП рассказали детали.

Организация предоставит банкам-партнерам лимиты поручительств, в рамках которых они будут формировать портфели кредитов малого и среднего бизнеса, передал представитель корпорации слова ее генерального директора Александра Исаевича. Поручительства КМСП будут обеспечивать до 50% от суммы кредита, а по приоритетным направлениям кредитования – до 85%, сказал он. Сумму лимитов еще предстоит определить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных