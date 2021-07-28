Корпорация МСП обеспечит поручительствами до 85% от суммы кредита

Правительство совместно с Корпорацией МСП (КМСП) подготовили параметры зонтичного механизма предоставления поручительств для микропредприятий, малого и среднего бизнеса, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Ведомостей»). В аппарате первого вице-премьера уточнили, что эта тема действительно обсуждалась на совещании у Белоусова на прошлой неделе. В КМСП рассказали детали.