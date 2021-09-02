ЦБ допустил глобальный финансовый кризис в 2023 году

Однако долговая нагрузка мировой экономики за год пандемии существенно выросла и превысила уровень кризисных 2008-2009 гг., отмечают в ЦБ. Объем глобального долга в 2020 г., по данным Института международных финансов, вырос на $24 трлн, а отношение глобального долга к глобальному ВВП выросло на 35 п. п. — до 355% мирового ВВП. В то время как в 2008 и 2009 гг. отношение долга к ВВП выросло лишь на 10 и 15 п. п. соответственно. Еще один фактор, несущий дополнительные риски, — растущий «спекулятивный» сегмент корпоративного долга. За 7 месяцев 2021 г. объем размещений корпоративных долговых бумаг спекулятивного сегмента вырос на 41% относительно аналогичного периода 2020 г. и в два раза – относительно аналогичного периода 2019 г., указывает ЦБ.