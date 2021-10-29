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Профсоюзы предложили способ увеличения МРОТ

Эксперты сомневаются в поддержке инициативы правительством из-за роста нагрузки на бюджет
Анастасия Бойко
Принятие новой методики действительно позволило увеличить уровень МРОТ, оценивают в ФНПР, но эта разница сокращается / Андрей Гордеев / Ведомости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложением ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 п. п. и довести его до 50% к 2030 г. «Ведомости» ознакомились с документом. Письмо было отправлено по итогам совещания с участием представителей Минтруда и Российского союза промышленников и предпринимателей – встречи проходят в рамках генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 гг. Представитель Минтруда подтвердил «Ведомостям» получение письма ФНПР.

С 2021 г. методика установления МРОТ изменена – теперь показатель определяется как 42% от медианной заработной платы в стране. Медиана определяется как уровень, для которого одна половина населения имеет зарплату ниже этой величины, другая – выше. По старой методике МРОТ устанавливался на уровне прожиточного минимума II квартала предыдущего года, который рассчитывался исходя из стоимостной оценки потребительской корзины (базовый набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных