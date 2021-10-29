Профсоюзы предложили способ увеличения МРОТ

Профсоюзы предложили способ увеличения МРОТЭксперты сомневаются в поддержке инициативы правительством из-за роста нагрузки на бюджет
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложением ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 п. п. и довести его до 50% к 2030 г. «Ведомости» ознакомились с документом. Письмо было отправлено по итогам совещания с участием представителей Минтруда и Российского союза промышленников и предпринимателей – встречи проходят в рамках генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 гг. Представитель Минтруда подтвердил «Ведомостям» получение письма ФНПР.
С 2021 г. методика установления МРОТ изменена – теперь показатель определяется как 42% от медианной заработной платы в стране. Медиана определяется как уровень, для которого одна половина населения имеет зарплату ниже этой величины, другая – выше. По старой методике МРОТ устанавливался на уровне прожиточного минимума II квартала предыдущего года, который рассчитывался исходя из стоимостной оценки потребительской корзины (базовый набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг. – «Ведомости»).