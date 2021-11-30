Выступление Путина на форуме «Россия зовет!». Главное

Выступление Путина на форуме «Россия зовет!». ГлавноеПрезидент высказался об «омикроне», восстановлении экономики и отношениях с Китаем и Украиной
Президент России Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». В ходе пленарной сессии он ответил на вопросы участников мероприятия на разные темы.
О новом штамме коронавируса «омикрон»
Новый штамм коронавируса «омикрон» ранее обнаружили в Южной Африке, потенциально он является самым опасным из всех выявленных.
«В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни».
О борьбе с пандемией коронавируса
«Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества, имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса».
О влиянии вируса на глобальную экономику
Пандемия коронавируса продолжает сильно влиять на инвестиционные, деловые, кооперационные связи в мире, на глобальную экономику в целом, подчеркнул Путин.
«Постепенно экономика тем не менее восстанавливается. Но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом, и причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям».
Об экономике России
«Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь — сентябрь 2021 г. ВВП вырос на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%».
О причинах высокой инфляции в России
Путин перечислил несколько факторов, которые спровоцировали ускорение темпов роста потребительских цен в России:
«Ввиду закрытых границ и введенных ограничений многие цепочки поставок оказались разорванными, по отдельным товарам начал формироваться дефицит, что подтолкнуло цены вверх»
«Существенным фактором в разгоне инфляции, может быть, даже ключевую роль в разгоне инфляции сыграла чрезвычайно мягкая бюджетная политика большинства развитых стран. Рост бюджетных дефицитов, которые наблюдаются и в текущем году, а значит, и глобальные инфляционные риски все еще сохраняются»
«Безусловно, масштабное вливание средств в экономику позволило поддержать граждан, бизнес в непростое время. И мы тоже в России это делаем. Но в то же время такое глобальное влияние, если можно так выразиться, все-таки все это привело к резкому скачку цен на глобальных рынках, в том числе сырьевых товаров»
«Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он, в первую очередь, уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений, а для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие»
О вливании средств в экономику России
«Очень важно понять, что мы не будем заниматься популизмом и не будем печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных, сиюминутных результатов, не заботясь о том, что будет завтра».
О доходах населения России
«С момента моего президентства у нас количество людей, проживавших за чертой бедности, было почти 40 млн — сейчас тоже очень много, 20 млн. Но все-таки в два раза сократилось. И в этом смысле у нас и экономика изменилась, и доходы людей изменились существенным образом в позитивном ключе».
О новых мерах поддержки граждан
«Мы расширили финансовую помощь гражданам с небольшими доходами. В этом году провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Запускаем новые меры поддержки семей с детьми. В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, социальных выплат. Такие решения уже приняты. Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет».
О демографической проблеме в России
«У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это прежде всего с проблемами демографии. У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было — это во время Второй мировой войны и начало-середина 1990-х гг. после развала Советского Союза».
О росте оборонного потенциала Китая
«Великобритания, Франция объявляют о том, что они планируют и осуществляют планы модернизации своего ядерного арсенала. США от этого страдают? Вызывает это у них озабоченность? Нет. А почему мы должны проявлять какую-то озабоченность в связи с ростом военного потенциала нашего ближайшего соседа, с которым у нас беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений? Нет, нас это не пугает, потому что мы и сами развиваем свой потенциал».
Об отношениях с Украиной
«Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года. Но, как видите, это не случилось».
«Дело не в том, чтобы вводить там войска — не вводить, воевать — не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать».
О возможном переизбрании на пост президента в 2024 году
«Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет — пока я сам для себя еще не решил. Но наличие этого права — оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Наличие у меня права избираться — достаточно, пока этого достаточно, пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 г.».