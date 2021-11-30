Выступление Путина на форуме «Россия зовет!». Главное

«Ввиду закрытых границ и введенных ограничений многие цепочки поставок оказались разорванными, по отдельным товарам начал формироваться дефицит, что подтолкнуло цены вверх»

«Существенным фактором в разгоне инфляции, может быть, даже ключевую роль в разгоне инфляции сыграла чрезвычайно мягкая бюджетная политика большинства развитых стран. Рост бюджетных дефицитов, которые наблюдаются и в текущем году, а значит, и глобальные инфляционные риски все еще сохраняются»

«Безусловно, масштабное вливание средств в экономику позволило поддержать граждан, бизнес в непростое время. И мы тоже в России это делаем. Но в то же время такое глобальное влияние, если можно так выразиться, все-таки все это привело к резкому скачку цен на глобальных рынках, в том числе сырьевых товаров»