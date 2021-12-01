Госкомпании публично отчитаются о развитии прорывных технологий

Госкомпании публично отчитаются о развитии прорывных технологийВ правительстве поручили создать Белую книгу, куда войдут доклады о достижениях в сфере искусственного интеллекта, генетики, квантовых коммуникаций и так далее
Госкомпании начнут публично отчитываться о развитии курируемых ими сквозных высокотехнологичных направлений в формате так называемой Белой книги. Создать такой документ поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Компоновкой Белой книги должно было заняться Минэкономразвития на основе материалов профильных ведомств – Минцифры, Минобрнауки, Минпромторга и Минэнерго (копия протокола совещания у Белоусова есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердили в его аппарате).
За некоторыми крупнейшими российскими корпорациями закреплено развитие передовых, часто непрофильных для них областей, в которых Россия в перспективе могла бы занять лидирующие позиции. Такое кураторство госкомпании получили после того, как президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2019 г., предложил им стать партнерами государства по инвестициям в передовые технологии в обмен на финансовую поддержку. В результате ряд корпораций заключили с правительством рамочные соглашения по совместному развитию прорывных отраслей.