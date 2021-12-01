Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Госкомпании публично отчитаются о развитии прорывных технологий

В правительстве поручили создать Белую книгу, куда войдут доклады о достижениях в сфере искусственного интеллекта, генетики, квантовых коммуникаций и так далее
Анастасия Бойко
Ведущие российские госкорпорации выстраивают отношения с крупнейшими международными партнерами для создания центра по развитию искусственного интеллекта / Евгений Разумный / Ведомости

Госкомпании начнут публично отчитываться о развитии курируемых ими сквозных высокотехнологичных направлений в формате так называемой Белой книги. Создать такой документ поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Компоновкой Белой книги должно было заняться Минэкономразвития на основе материалов профильных ведомств – Минцифры, Минобрнауки, Минпромторга и Минэнерго (копия протокола совещания у Белоусова есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердили в его аппарате).

За некоторыми крупнейшими российскими корпорациями закреплено развитие передовых, часто непрофильных для них областей, в которых Россия в перспективе могла бы занять лидирующие позиции. Такое кураторство госкомпании получили после того, как президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2019 г., предложил им стать партнерами государства по инвестициям в передовые технологии в обмен на финансовую поддержку. В результате ряд корпораций заключили с правительством рамочные соглашения по совместному развитию прорывных отраслей.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных