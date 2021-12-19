Московским инспекциям ФНС разрешат доначислять «уклонистам» налоги без согласования с управлением

С 2017 г., когда ст. 54.1 (об уходе от налогов) появилась в Налоговом кодексе (НК), практически все проверки с ее применением были под пристальным вниманием Федеральной налоговой службы (ФНС). Практически все решения региональных инспекций согласовывались с центральным аппаратом. Сейчас большинство выездных проверок проходит по этой статье. Теперь же «наверху» будут анализировать, достаточно ли доказательств собрали инспекции на местах, только в случае ухода от налогов на сумму выше 150 млн руб., отмечается в письме.