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Московским инспекциям ФНС разрешат доначислять «уклонистам» налоги без согласования с управлением

Это ускорит налоговые проверки бизнеса с более чем года до нескольких месяцев, считают эксперты
Ольга Агеева
Максим Стулов / Ведомости

Управление ФНС по Москве сообщило нижестоящим инспекциям, что они больше не обязаны согласовывать материалы выездных проверок, где выявлен ущерб бюджету менее 150 млн руб. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей».

С 2017 г., когда ст. 54.1 (об уходе от налогов) появилась в Налоговом кодексе (НК), практически все проверки с ее применением были под пристальным вниманием Федеральной налоговой службы (ФНС). Практически все решения региональных инспекций согласовывались с центральным аппаратом. Сейчас большинство выездных проверок проходит по этой статье. Теперь же «наверху» будут анализировать, достаточно ли доказательств собрали инспекции на местах, только в случае ухода от налогов на сумму выше 150 млн руб., отмечается в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных