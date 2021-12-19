Московским инспекциям ФНС разрешат доначислять «уклонистам» налоги без согласования с управлением

Московским инспекциям ФНС разрешат доначислять «уклонистам» налоги без согласования с управлениемЭто ускорит налоговые проверки бизнеса с более чем года до нескольких месяцев, считают эксперты
Управление ФНС по Москве сообщило нижестоящим инспекциям, что они больше не обязаны согласовывать материалы выездных проверок, где выявлен ущерб бюджету менее 150 млн руб. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей».
С 2017 г., когда ст. 54.1 (об уходе от налогов) появилась в Налоговом кодексе (НК), практически все проверки с ее применением были под пристальным вниманием Федеральной налоговой службы (ФНС). Практически все решения региональных инспекций согласовывались с центральным аппаратом. Сейчас большинство выездных проверок проходит по этой статье. Теперь же «наверху» будут анализировать, достаточно ли доказательств собрали инспекции на местах, только в случае ухода от налогов на сумму выше 150 млн руб., отмечается в письме.
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