У ритейлеров возникли сложности с поставкой импортных овощей и фруктов

У ритейлеров возникли сложности с поставкой импортных овощей и фруктовЭто связано с проверками Роспотребнадзора, который запретил ввозить часть из них
Магазины столкнулись с задержками поставок импортных овощей и фруктов, по некоторым позициям уже есть дефицит товаров. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре ритейлера. Один из них говорит, что в портах в ожидании проверок Роспотребнадзора скопились сотни контейнеров с апельсинами, виноградом, перцем, гранатами и другими овощами и фруктами. Он добавляет, что длительное оформление товара приводит к его порче и дополнительным затратам на хранение.
Из-за усиления контроля Роспотребнадзора над ввозом овощей, фруктов и прочей сельхозпродукции товары стали дольше проходить таможню, чаще, чем раньше, уходить на карантин и досмотры, подтверждает коммерческий директор ГК «Красный Яр» (входит в альянс «Восточный союз») Вадим Журов. По его словам, в итоге такая продукция может находиться в пути до восьми дней дольше. Еще у одной торговой сети задержки поставок в порт Новороссийска составляют в среднем больше семи дней, а по некоторым грузам они могут превышать три недели. Это «является серьезным фактором потери качества товаров», говорит ее сотрудник.
Небольшие задержки поставок импортных фруктов (апельсинов, лимонов, грейпфрутов, турецких мандаринов) отмечает и представитель ритейлера «Верный». Он связывает это с изменением сроков получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар: он увеличился в среднем с двух до пяти дней из-за усиленного контроля качества. О существующей проблеме знает и федеральный чиновник.