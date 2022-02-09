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У ритейлеров возникли сложности с поставкой импортных овощей и фруктов

Это связано с проверками Роспотребнадзора, который запретил ввозить часть из них
Екатерина Бурлакова Маргарита Соболь
Длительное оформление товара приводит к его порче и дополнительным затратам на хранение, говорят ритейлеры   / Getty Images

Магазины столкнулись с задержками поставок импортных овощей и фруктов, по некоторым позициям уже есть дефицит товаров. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре ритейлера. Один из них говорит, что в портах в ожидании проверок Роспотребнадзора скопились сотни контейнеров с апельсинами, виноградом, перцем, гранатами и другими овощами и фруктами. Он добавляет, что длительное оформление товара приводит к его порче и дополнительным затратам на хранение.

Из-за усиления контроля Роспотребнадзора над ввозом овощей, фруктов и прочей сельхозпродукции товары стали дольше проходить таможню, чаще, чем раньше, уходить на карантин и досмотры, подтверждает коммерческий директор ГК «Красный Яр» (входит в альянс «Восточный союз») Вадим Журов. По его словам, в итоге такая продукция может находиться в пути до восьми дней дольше. Еще у одной торговой сети задержки поставок в порт Новороссийска составляют в среднем больше семи дней, а по некоторым грузам они могут превышать три недели. Это «является серьезным фактором потери качества товаров», говорит ее сотрудник.

Небольшие задержки поставок импортных фруктов (апельсинов, лимонов, грейпфрутов, турецких мандаринов) отмечает и представитель ритейлера «Верный». Он связывает это с изменением сроков получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар: он увеличился в среднем с двух до пяти дней из-за усиленного контроля качества. О существующей проблеме знает и федеральный чиновник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных