У ритейлеров возникли сложности с поставкой импортных овощей и фруктов

Из-за усиления контроля Роспотребнадзора над ввозом овощей, фруктов и прочей сельхозпродукции товары стали дольше проходить таможню, чаще, чем раньше, уходить на карантин и досмотры, подтверждает коммерческий директор ГК «Красный Яр» (входит в альянс «Восточный союз») Вадим Журов. По его словам, в итоге такая продукция может находиться в пути до восьми дней дольше. Еще у одной торговой сети задержки поставок в порт Новороссийска составляют в среднем больше семи дней, а по некоторым грузам они могут превышать три недели. Это «является серьезным фактором потери качества товаров», говорит ее сотрудник.