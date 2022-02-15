«Роскосмос» уволил практически каждого десятого сотрудника

Существуют не очень корректные сравнения производительности труда в российской космической отрасли и в США или Франции, согласно которым в России она ниже, говорит член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин, и подавно гораздо ниже, чем в корпорации SpaceX. Российская космическая промышленность изначально строилась по-другому, в то время как на Западе на аутсорсинг давно выведено все, что целесообразно, продолжает эксперт. Тем не менее производительность труда в российской космической отрасли явно гораздо ниже, чем у конкурентов, и не на 8,8%, на которые были произведены сокращения, говорит Ионин. По его словам, сокращения ради сокращений не нужны, важно, чтобы при этом был показан результат в виде новых технологий и систем.