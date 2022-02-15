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Экономика

«Роскосмос» уволил практически каждого десятого сотрудника

За три года работу потеряло 17 000 человек, в основном непроизводственный персонал
Алексей Никольский
Евгений Разумный / Ведомости

Оптимизация численности персонала «Роскосмоса» составила в 2019–2021 гг. 8,8%, сообщил в интервью «Ведомостям» первый заместитель гендиректора госкорпорации Максим Овчинников. По его словам, сейчас «общая численность работников ракетно-космической отрасли России насчитывает 180 000 человек». Это означает, что за три года было сокращено более 17 000 рабочих мест.

«Сейчас одной лишь низкой ценой выиграть конкуренцию невозможно»

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников – о работе госкопорации в условиях санкций

«Основное сокращение персонала за последние три года, в том числе в условиях пандемии, происходило за счет естественных причин – выхода на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. При этом львиная доля (более 80%) сокращения численности пришлась на накладной персонал и непромышленную группу (работники подразделений, не задействованных в производственной деятельности предприятия, – обслуживающие и обеспечивающие службы). Это связано с оптимизацией производственных процессов, передачей части функций на аутсорсинг, а также с реализацией непрофильных активов», – пояснил Овчинников.

Ранее пресс-служба Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры подтверждала, что в 2021 г. в космическом центре «Южный» (космодром Байконур) численность персонала из-за перехода на новые технологии сократится с 5400 до 5000 человек, но это не затронет стартовые расчеты. В 2018 г. «Коммерсантъ» сообщал, что до 2025 г. на московской площадке ГКНПЦ им. М. В. Хруничева – ракетно-космическом заводе в Филях – число сотрудников могут сократить более чем в 2,5 раза: с 4256 до 1691 человека.

Существуют не очень корректные сравнения производительности труда в российской космической отрасли и в США или Франции, согласно которым в России она ниже, говорит член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин, и подавно гораздо ниже, чем в корпорации SpaceX. Российская космическая промышленность изначально строилась по-другому, в то время как на Западе на аутсорсинг давно выведено все, что целесообразно, продолжает эксперт. Тем не менее производительность труда в российской космической отрасли явно гораздо ниже, чем у конкурентов, и не на 8,8%, на которые были произведены сокращения, говорит Ионин. По его словам, сокращения ради сокращений не нужны, важно, чтобы при этом был показан результат в виде новых технологий и систем.

Сокращения в «Роскосмосе» кардинально не меняют ситуацию в отрасли, уверен научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, всего в отрасли, в том числе и вне «Роскосмоса», занято около 200 000 человек, в то время как пять лет назад над космическими проектами страны работало 250 000 человек. Сокращение числа работников, замечает Моисеев, коррелирует с сокращением объема работ в целом. Уже 10 лет постоянно падает число пусков, что прямым образом влияет на общий объем работ. Следовательно, снижается и численность персонала, однако общих стандартов для всех предприятий не существует – на каждом сами решают, кого сокращать, резюмирует эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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