«Роскосмос» уволил практически каждого десятого сотрудника

«Роскосмос» уволил практически каждого десятого сотрудникаЗа три года работу потеряло 17 000 человек, в основном непроизводственный персонал
Оптимизация численности персонала «Роскосмоса» составила в 2019–2021 гг. 8,8%, сообщил в интервью «Ведомостям» первый заместитель гендиректора госкорпорации Максим Овчинников. По его словам, сейчас «общая численность работников ракетно-космической отрасли России насчитывает 180 000 человек». Это означает, что за три года было сокращено более 17 000 рабочих мест.
«Основное сокращение персонала за последние три года, в том числе в условиях пандемии, происходило за счет естественных причин – выхода на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. При этом львиная доля (более 80%) сокращения численности пришлась на накладной персонал и непромышленную группу (работники подразделений, не задействованных в производственной деятельности предприятия, – обслуживающие и обеспечивающие службы). Это связано с оптимизацией производственных процессов, передачей части функций на аутсорсинг, а также с реализацией непрофильных активов», – пояснил Овчинников.
Ранее пресс-служба Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры подтверждала, что в 2021 г. в космическом центре «Южный» (космодром Байконур) численность персонала из-за перехода на новые технологии сократится с 5400 до 5000 человек, но это не затронет стартовые расчеты. В 2018 г. «Коммерсантъ» сообщал, что до 2025 г. на московской площадке ГКНПЦ им. М. В. Хруничева – ракетно-космическом заводе в Филях – число сотрудников могут сократить более чем в 2,5 раза: с 4256 до 1691 человека.
Существуют не очень корректные сравнения производительности труда в российской космической отрасли и в США или Франции, согласно которым в России она ниже, говорит член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин, и подавно гораздо ниже, чем в корпорации SpaceX. Российская космическая промышленность изначально строилась по-другому, в то время как на Западе на аутсорсинг давно выведено все, что целесообразно, продолжает эксперт. Тем не менее производительность труда в российской космической отрасли явно гораздо ниже, чем у конкурентов, и не на 8,8%, на которые были произведены сокращения, говорит Ионин. По его словам, сокращения ради сокращений не нужны, важно, чтобы при этом был показан результат в виде новых технологий и систем.
Сокращения в «Роскосмосе» кардинально не меняют ситуацию в отрасли, уверен научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, всего в отрасли, в том числе и вне «Роскосмоса», занято около 200 000 человек, в то время как пять лет назад над космическими проектами страны работало 250 000 человек. Сокращение числа работников, замечает Моисеев, коррелирует с сокращением объема работ в целом. Уже 10 лет постоянно падает число пусков, что прямым образом влияет на общий объем работ. Следовательно, снижается и численность персонала, однако общих стандартов для всех предприятий не существует – на каждом сами решают, кого сокращать, резюмирует эксперт.