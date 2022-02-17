Зарубежные компании обеспокоены глубиной проверки цепочки их собственников

Зарубежные компании обеспокоены глубиной проверки цепочки их собственниковВероятно, одна из целей налоговой – найти владельцев контролируемых иностранных компаний
Международное бизнес-сообщество, работающее в России, обеспокоено новыми требованиями к иностранным организациям раскрывать прямых и косвенных собственников компаний, сообщили «Ведомостям» представители зарубежных деловых объединений. «Иностранным компаниям нечего скрывать. Напрягает объем административной работы, бизнес не понимает, зачем такая глубина проверки», – отмечает глава комитета по налогам и финансовой отчетности Российско-германской ВТП, партнер Brand & Partner Валерия Хмелевская.
«Для иностранных компаний, у которых в России нет коммерческой деятельности и доходов, дополнительные административные расходы будут особенно ощутимы и могут спровоцировать прекращение связей с Россией», – отмечает представитель Американской торговой палаты в России (AmCham).