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Зарубежные компании обеспокоены глубиной проверки цепочки их собственников

Вероятно, одна из целей налоговой – найти владельцев контролируемых иностранных компаний
Ольга Агеева
Иностранная компания может не обладать информацией о конечных бенефициарах и промежуточных владельцах / Евгений Разумный / Ведомости

Международное бизнес-сообщество, работающее в России, обеспокоено новыми требованиями к иностранным организациям раскрывать прямых и косвенных собственников компаний, сообщили «Ведомостям» представители зарубежных деловых объединений. «Иностранным компаниям нечего скрывать. Напрягает объем административной работы, бизнес не понимает, зачем такая глубина проверки», – отмечает глава комитета по налогам и финансовой отчетности Российско-германской ВТП, партнер Brand & Partner Валерия Хмелевская.

«Для иностранных компаний, у которых в России нет коммерческой деятельности и доходов, дополнительные административные расходы будут особенно ощутимы и могут спровоцировать прекращение связей с Россией», – отмечает представитель Американской торговой палаты в России (AmCham).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных