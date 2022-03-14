Правительство частично разрешило переводить валюту за рубеж

Резиденты – это все граждане России и иностранцы, постоянно проживающие в стране. Человек с паспортом РФ, который проживает за рубежом более 183 дней в году и имеет вид на жительство (ВНЖ) в другой стране, признается валютным резидентом России с особым статусом – на него не распространяется большая часть требований закона о валютном контроле. Новый указ президента, в отличие от закона, никак не разграничивает обычных резидентов и резидентов с особым статусом.