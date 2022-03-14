Газета
Экономика

Правительство частично разрешило переводить валюту за рубеж

Бизнес и граждане смогут зачислять средства в иностранные банки при соблюдении ряда условий
Ольга Агеева
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство ослабило запрет на зачисление валюты на иностранные счета, сообщил Минфин. «Ведомости» ознакомились с текстом решения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Компаниям разрешили переводить валюту на счета в зарубежные банки и другие финансовые организации, если эти средства нужны для финансирования деятельности филиалов и представительств. Ограничение – объем средств не должен превышать размер финансирования за предыдущий год.

Физлицам–резидентам разрешено переводить валюту на счета в зарубежных банках и других финансовых организациях и осуществлять конвертацию. Счет должен быть открыт до 1 марта 2022 г. и задекларирован в налоговой.

Какие валютные операции и счета оказались под запретом

«Ведомости» разбирались с введенными Россией и ЕС ограничениями

Дополнительно разрешено принимать на счета за рубежом валюту в виде зарплаты от иностранной организации, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и другие процентные платежи.

Штрафы за нарушение валютного законодательства достигают 75–100% от суммы операции (по ст. 15.25 КоАП).

Изначально с 1 марта указом президента Владимира Путина российским компаниям и гражданам полностью запретили зачислять валюту на свои счета и вклады за рубежом. Запрет не распространяется на корреспондентские счета. Меры введены, чтобы предотвратить обвал рубля и отток капитала. Дополнительно экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки.

Резиденты – это все граждане России и иностранцы, постоянно проживающие в стране. Человек с паспортом РФ, который проживает за рубежом более 183 дней в году и имеет вид на жительство (ВНЖ) в другой стране, признается валютным резидентом России с особым статусом – на него не распространяется большая часть требований закона о валютном контроле. Новый указ президента, в отличие от закона, никак не разграничивает обычных резидентов и резидентов с особым статусом.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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