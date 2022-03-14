Минфин заявил о перспективах банкротства ушедших из России западных компаний

Минфин заявил о перспективах банкротства ушедших из России западных компанийПроцедура будет осуществляться в период от трех до шести месяцев
Предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «России 24».
В ответ на уход части бизнеса разработан особый механизм ускоренного банкротства, временного управления компаниями и продажи новым собственникам. Он затронет только предприятия с иностранным участием от 25% в капитале. Банкротство продлится от трех до шести месяцев. Срок будет зависеть от «настроя» собственников, пояснил Силуанов.
«Если компания полностью закрыла двери на замок и ушла, ситуация будет осуществляться по ускоренному банкротству около трех месяцев, будет оценена ситуация, временное управление и продажа компании новым собственникам», – сказал министр. В другом случае – если компания продолжит операционную деятельность, но практически прекратит реализацию товаров или услуг – банкротство продлится до 6 месяцев.
«Уход компаний с нашего рынка остро не выгоден никому: ударяет по иностранным компаниям и, конечно, сказывается на работе нашей экономики», – подчеркнул Силуанов, отметив, что у компаний с иностранным участием был хороший финансовый результат в России. Он добавил, что правительство заинтересовано в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу, сохранили рабочие места и вклад в экономику страны.