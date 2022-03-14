Минфин заявил о перспективах банкротства ушедших из России западных компаний

«Уход компаний с нашего рынка остро не выгоден никому: ударяет по иностранным компаниям и, конечно, сказывается на работе нашей экономики», – подчеркнул Силуанов, отметив, что у компаний с иностранным участием был хороший финансовый результат в России. Он добавил, что правительство заинтересовано в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу, сохранили рабочие места и вклад в экономику страны.