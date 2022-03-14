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Экономика

Минфин заявил о перспективах банкротства ушедших из России западных компаний

Процедура будет осуществляться в период от трех до шести месяцев
Ольга Агеева
Евгений Разумный / Ведомости

Предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «России 24».

В ответ на уход части бизнеса разработан особый механизм ускоренного банкротства, временного управления компаниями и продажи новым собственникам. Он затронет только предприятия с иностранным участием от 25% в капитале. Банкротство продлится от трех до шести месяцев. Срок будет зависеть от «настроя» собственников, пояснил Силуанов.

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«Если компания полностью закрыла двери на замок и ушла, ситуация будет осуществляться по ускоренному банкротству около трех месяцев, будет оценена ситуация, временное управление и продажа компании новым собственникам», – сказал министр. В другом случае – если компания продолжит операционную деятельность, но практически прекратит реализацию товаров или услуг – банкротство продлится до 6 месяцев.

«Уход компаний с нашего рынка остро не выгоден никому: ударяет по иностранным компаниям и, конечно, сказывается на работе нашей экономики», – подчеркнул Силуанов, отметив, что у компаний с иностранным участием был хороший финансовый результат в России. Он добавил, что правительство заинтересовано в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу, сохранили рабочие места и вклад в экономику страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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