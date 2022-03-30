Бизнес попросил правительство освободить осужденных за крупные хищения предпринимателей

«Достижение масштабных целей, которые стоят перед страной, требует снятия ограничений свободы и инициативы предпринимательства», – говорится в письме. Нередко споры между бизнес-партнерами по уже поставленным товарам или оказанным услугам перетекают в уголовно-правовую плоскость, хотя речь идет лишь о качестве или количестве предметов торговли, следует из письма. По таким кейсам размер нарушения часто рассчитывается по сумме поставки – таким образом, дело сразу попадает в категорию крупных или особо крупных.