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Бизнес попросил правительство освободить осужденных за крупные хищения предпринимателей

«Деловая Россия» предложила Мишустину провести масштабную амнистию
Анастасия Бойко Александр Соколов
Амнистия должна дать шанс бизнесу, ведь на предпринимателей сейчас возлагаются большие надежды в развитии экономики / Евгений Разумный / Ведомости

Бизнес попросил освободить предпринимателей, отбывающих наказание по экономическим статьям, в том числе за хищения в крупном и особо крупном размере, – «Деловая Россия» предложила премьеру Михаилу Мишустину провести амнистию. Об этом говорится в письме председателя объединения Алексея Репика («Ведомости» ознакомились с документом). Представитель правительства подтвердил его получение. В «Деловой России» отметили, что тема обсуждалась предпринимателями на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

«Достижение масштабных целей, которые стоят перед страной, требует снятия ограничений свободы и инициативы предпринимательства», – говорится в письме. Нередко споры между бизнес-партнерами по уже поставленным товарам или оказанным услугам перетекают в уголовно-правовую плоскость, хотя речь идет лишь о качестве или количестве предметов торговли, следует из письма. По таким кейсам размер нарушения часто рассчитывается по сумме поставки – таким образом, дело сразу попадает в категорию крупных или особо крупных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных