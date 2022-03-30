Бизнес попросил правительство освободить осужденных за крупные хищения предпринимателей«Деловая Россия» предложила Мишустину провести масштабную амнистию
Бизнес попросил освободить предпринимателей, отбывающих наказание по экономическим статьям, в том числе за хищения в крупном и особо крупном размере, – «Деловая Россия» предложила премьеру Михаилу Мишустину провести амнистию. Об этом говорится в письме председателя объединения Алексея Репика («Ведомости» ознакомились с документом). Представитель правительства подтвердил его получение. В «Деловой России» отметили, что тема обсуждалась предпринимателями на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
«Достижение масштабных целей, которые стоят перед страной, требует снятия ограничений свободы и инициативы предпринимательства», – говорится в письме. Нередко споры между бизнес-партнерами по уже поставленным товарам или оказанным услугам перетекают в уголовно-правовую плоскость, хотя речь идет лишь о качестве или количестве предметов торговли, следует из письма. По таким кейсам размер нарушения часто рассчитывается по сумме поставки – таким образом, дело сразу попадает в категорию крупных или особо крупных.