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Экономический рост в Восточной Европе и СНГ резко замедлится

Такой прогноз дает ЕБРР при условии заключения перемирия на Украине к 1 июня
Илья Лакстыгал
Текущий прогноз ЕБРР, поясняется в документе, сделан на основе гипотезы, что перемирие или фактическая остановка боевых действий на Украине будут согласованы конфликтующими сторонами в ближайшие два месяца / ANDREI PUNGOVSCHI / AFP

В результате боевых действий на Украине и их экономических последствий по итогам 2022 г. самый значительный спад ВВП произойдет в украинской (-20%), российской (-10%) и белорусской (-3%) экономиках при сильном замедлении молдавской (до 2% с 13,9% в 2021 г.). Об этом говорится в прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), опубликованном 30 марта. Консенсус-прогноз, опубликованный Банком России 10 марта, гласит, что ВВП упадет на 8%.

В остальных странах экономический рост резко замедлится, в ряде случаев – в разы или до ничтожных уровней. Спрогнозированное сокращение роста ВВП в 2022 г. в странах Восточной Европы произойдет, по оценке ЕБРР, из-за наплыва украинских беженцев (по последним доступным данным погранслужб стран ЕС на 30 марта, 4,095 млн человек) и инфляции (в первую очередь роста цен на энергоресурсы и сырье). Вклад внесут проблемы с торговлей – например, только Литва и Латвия направляли в Россию до 14% экспорта, объемы которого теперь под вопросом. Будут проблемы с туризмом – балканские страны ежегодно посещало более 700 000 россиян. Негативное влияние на восточноевропейский экономический рост окажут санкции против России, которые, по прогнозу организации, сняты не будут и обеспечат стагнацию российской экономики в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных