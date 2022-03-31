Экономический рост в Восточной Европе и СНГ резко замедлится

В остальных странах экономический рост резко замедлится, в ряде случаев – в разы или до ничтожных уровней. Спрогнозированное сокращение роста ВВП в 2022 г. в странах Восточной Европы произойдет, по оценке ЕБРР, из-за наплыва украинских беженцев (по последним доступным данным погранслужб стран ЕС на 30 марта, 4,095 млн человек) и инфляции (в первую очередь роста цен на энергоресурсы и сырье). Вклад внесут проблемы с торговлей – например, только Литва и Латвия направляли в Россию до 14% экспорта, объемы которого теперь под вопросом. Будут проблемы с туризмом – балканские страны ежегодно посещало более 700 000 россиян. Негативное влияние на восточноевропейский экономический рост окажут санкции против России, которые, по прогнозу организации, сняты не будут и обеспечат стагнацию российской экономики в 2023 г.