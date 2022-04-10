Минпромторг предложил временно отменить уголовную ответственность за оборот товаров без маркировки

Минпромторг предложил временно отменить уголовную ответственность за оборот товаров без маркировкиВ 2020 году за нарушения правил идентификации товаров было возбуждено около 700 дел
Минпромторг предлагает ввести мораторий на уголовную ответственность за несоблюдение требований об обязательной маркировке товаров. Приостановить норму планируется временно – до 1 января 2023 г. – в качестве дополнительной меры поддержки участников рынка в условиях санкций. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минпромторга.
Инициатива распространяется на ч. 1–4 ст. 171.1 Уголовного кодекса, которые предусматривают уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров без маркировки, добавил собеседник. При этом, по его словам, под мораторий не подпадут ч. 5 и 6, которые связаны с нелегальным оборотом алкогольной и табачной продукции.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам