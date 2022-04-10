Минпромторг предложил временно отменить уголовную ответственность за оборот товаров без маркировки

Инициатива распространяется на ч. 1–4 ст. 171.1 Уголовного кодекса, которые предусматривают уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров без маркировки, добавил собеседник. При этом, по его словам, под мораторий не подпадут ч. 5 и 6, которые связаны с нелегальным оборотом алкогольной и табачной продукции.