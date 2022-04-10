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Минпромторг предложил временно отменить уголовную ответственность за оборот товаров без маркировки

В 2020 году за нарушения правил идентификации товаров было возбуждено около 700 дел
Анастасия Бойко Маргарита Соболь
Ввести мораторий на уголовную ответственность за несоблюдение требований об обязательной маркировке товаров планируется временно – до 1 января 2023 г. – в качестве дополнительной меры поддержки участников рынка в условиях санкций / Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг предлагает ввести мораторий на уголовную ответственность за несоблюдение требований об обязательной маркировке товаров. Приостановить норму планируется временно – до 1 января 2023 г. – в качестве дополнительной меры поддержки участников рынка в условиях санкций. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минпромторга.

Инициатива распространяется на ч. 1–4 ст. 171.1 Уголовного кодекса, которые предусматривают уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров без маркировки, добавил собеседник. При этом, по его словам, под мораторий не подпадут ч. 5 и 6, которые связаны с нелегальным оборотом алкогольной и табачной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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