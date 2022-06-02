Правительство планирует постепенно переводить надзорные проверки бизнеса в онлайн

Правительство планирует постепенно переводить надзорные проверки бизнеса в онлайнПроводить проверки в режиме офлайн слишком трудозатратно, считает вице-премьер Дмитрий Григоренко
Контрольно-надзорные проверки бизнеса могут перевести в дистанционный формат по аналогии с налоговым мониторингом, который действует для крупных компаний. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко после совещания с регионами по теме соблюдения моратория на проверки. Инструмент мониторинга предусматривает обязательство ФНС не проводить проверку при условии предоставления организацией данных о финансовых потоках через универсальную систему.
«При достаточно высоком уровне цифровизации в отдельных отраслях выходить на проверки физически в режиме офлайн слишком трудозатратно и обременительно, причем для обеих сторон. Поэтому через интеграцию, обмен данными многие вопросы могут проверяться или мониториться через использование информационных систем», – отметил Григоренко.
В пример можно привести ФНС, которая с бизнесом заключает соглашение, и компании открывают перед налоговой свои бухгалтерские информационные системы, где отражаются сведения о налогах, добавил вице-премьер: инспекция, видя, как компанией считаются налоги, не приходит к бизнесу и «проверки становятся элементом внутреннего аудита и самоконтроля для обеих сторон».
При этом для запуска системы «должна быть готовность двух сторон, это поступательный процесс, поэтому здесь невозможно принять решение и с 1 января или с понедельника жестко перейти на этот режим», добавил Григоренко. Например, налоговый мониторинг вводился поэтапно через пилотные режимы и заработал в полном объеме только через 3–4 года, потому что бизнес должен был сделать универсальные системы по требованиям ФНС.
О том, что правительство создает единый реестр всех объектов контроля, чтобы запустить приложение для дистанционных проверок, заявил в четверг глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства.
Режим налогового мониторинга появился в НК в 2015 г. Он используется для контроля за крупнейшими компаниями, которые дали налоговикам удаленный доступ к своей бухгалтерской и налоговой отчетности в онлайн-режиме. В 2020 г. в НК были внесены изменения, которые снизили порог для перехода на налоговый мониторинг до 100 млн руб. по налогам и до 1 млрд руб. по доходам и активам. При этом вхождение в налоговый мониторинг – это право, а не обязанность компании: он позволяет сократить издержки компаний, связанные с налоговыми проверками.