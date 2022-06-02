Правительство планирует постепенно переводить надзорные проверки бизнеса в онлайн

Режим налогового мониторинга появился в НК в 2015 г. Он используется для контроля за крупнейшими компаниями, которые дали налоговикам удаленный доступ к своей бухгалтерской и налоговой отчетности в онлайн-режиме. В 2020 г. в НК были внесены изменения, которые снизили порог для перехода на налоговый мониторинг до 100 млн руб. по налогам и до 1 млрд руб. по доходам и активам. При этом вхождение в налоговый мониторинг – это право, а не обязанность компании: он позволяет сократить издержки компаний, связанные с налоговыми проверками.