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Экономика

Правительство планирует постепенно переводить надзорные проверки бизнеса в онлайн

Проводить проверки в режиме офлайн слишком трудозатратно, считает вице-премьер Дмитрий Григоренко
Анастасия Бойко
Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко / Алексей Майшев / РИА Новости

Контрольно-надзорные проверки бизнеса могут перевести в дистанционный формат по аналогии с налоговым мониторингом, который действует для крупных компаний. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко после совещания с регионами по теме соблюдения моратория на проверки. Инструмент мониторинга предусматривает обязательство ФНС не проводить проверку при условии предоставления организацией данных о финансовых потоках через универсальную систему.

«При достаточно высоком уровне цифровизации в отдельных отраслях выходить на проверки физически в режиме офлайн слишком трудозатратно и обременительно, причем для обеих сторон. Поэтому через интеграцию, обмен данными многие вопросы могут проверяться или мониториться через использование информационных систем», – отметил Григоренко.

В пример можно привести ФНС, которая с бизнесом заключает соглашение, и компании открывают перед налоговой свои бухгалтерские информационные системы, где отражаются сведения о налогах, добавил вице-премьер: инспекция, видя, как компанией считаются налоги, не приходит к бизнесу и «проверки становятся элементом внутреннего аудита и самоконтроля для обеих сторон».

При этом для запуска системы «должна быть готовность двух сторон, это поступательный процесс, поэтому здесь невозможно принять решение и с 1 января или с понедельника жестко перейти на этот режим», добавил Григоренко. Например, налоговый мониторинг вводился поэтапно через пилотные режимы и заработал в полном объеме только через 3–4 года, потому что бизнес должен был сделать универсальные системы по требованиям ФНС.

О том, что правительство создает единый реестр всех объектов контроля, чтобы запустить приложение для дистанционных проверок, заявил в четверг глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства.

Режим налогового мониторинга появился в НК в 2015 г. Он используется для контроля за крупнейшими компаниями, которые дали налоговикам удаленный доступ к своей бухгалтерской и налоговой отчетности в онлайн-режиме. В 2020 г. в НК были внесены изменения, которые снизили порог для перехода на налоговый мониторинг до 100 млн руб. по налогам и до 1 млрд руб. по доходам и активам. При этом вхождение в налоговый мониторинг – это право, а не обязанность компании: он позволяет сократить издержки компаний, связанные с налоговыми проверками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных