Григоренко подверг критике ведомства за отстраненность от граждан

Григоренко подверг критике ведомства за отстраненность от гражданПредставления глав ведомств о нуждах россиян остаются абстрактными, считает вице-премьер
Государственные ведомства имеют очень абстрактное представление о гражданах, с которыми они работают. Об этом заявил вице–премьер Дмитрий Григоренко на стратегической сессии для федеральных органов власти по реализации федерального проекта «Государство для людей».
«Все сидящие здесь представители министерств и ведомств, у вас клиент очень абстрактный. Это очень серьезно усложняет развитие этого проекта, потому что все наши мысли о прекрасном из кабинета могут совершенно не соответствовать действительности», – обратился зампред к участникам сессии.
При этом методы, которыми портрет клиента создается в частных фирмах, не могут быть использованы государством в чистом виде, признался Григоренко. «Клиенты государства – это, в принципе, все мы. Безусловно, это несравнимо с количеством клиентов любой коммерческой организации, но это и делает наши цели амбициозными. И мы понимали это с самого начала реализации нашего проекта. Понимали, что нам нужны специфические инструменты, которые позволят справиться с этой задачей», – рассуждает зампред правительства.
Главные инструменты, предусмотренные проектом, при помощи которых государство сможет лучше понять своего «клиента», – это обратная связь, реестр жизненных ситуаций и профиль «клиента», считает Григоренко. Когда чиновник понимает, с кем взаимодействует, он начинает относиться к нему не абстрактно, а с пониманием его личных желаний и вопросов, требующих персонального решения, подчеркнул вице–премьер.
Целью проекта является повышение уровня доверия граждан к государству через изменение подходов к работе с людьми для простого и быстрого решения их проблем в конкретных жизненных ситуациях, пояснил Григоренко. В проекте сформирован перечень правил соблюдения принципов клиентоцентричности при предоставлении услуг граждан и бизнесу, а также ряд правил внутреннего распорядка государственных ведомств, добавил он.
Проект «Государство для людей» был запущен в пилотном режиме в декабре 2021 г., он входит в перечень из 42 стратегических инициатив социально–экономического развития России до 2030 г. На период с 2022 по 2024 гг. на все инициативы выделено 955,8 млрд. руб., из них на программу «Государство для людей» – 4,6 млрд. руб., следует из Основных направлений бюджетной и налоговой политики Минфина.