Григоренко подверг критике ведомства за отстраненность от граждан

При этом методы, которыми портрет клиента создается в частных фирмах, не могут быть использованы государством в чистом виде, признался Григоренко. «Клиенты государства – это, в принципе, все мы. Безусловно, это несравнимо с количеством клиентов любой коммерческой организации, но это и делает наши цели амбициозными. И мы понимали это с самого начала реализации нашего проекта. Понимали, что нам нужны специфические инструменты, которые позволят справиться с этой задачей», – рассуждает зампред правительства.