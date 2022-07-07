Власти разрешили компаниям досрочно погасить валютные кредиты

В марте президент Владимир Путин подписал указ, которым установил временный порядок исполнения резидентами своих обязательств по займам и финансовым инструментам перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Расчеты по таким обязательствам проводятся в рублях через счет типа С, открытый должником в российской кредитной организации на имя иностранного кредитора. Вместе с тем Минфин и Банк России уполномочены выдавать резидентам разрешения на исполнение вышеуказанных обязательств непосредственно в иностранной валюте в прежнем порядке, т. е. без использования счета типа С. Для получения разрешения кредитные или некредитные финансовые организации должны обращаться в ЦБ, все остальные – в Минфин.