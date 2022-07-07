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Власти разрешили компаниям досрочно погасить валютные кредиты

Решение поможет крупным экспортерам и может ослабить рубль, считают эксперты
Любовь Романова
Общая сумма внешнего долга корпоративного сектора России, не считая банков, согласно статистике ЦБ, по итогам 2021 г. превысила $300 млрд. / Евгений Разумный / Ведомости

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила российским компаниям до 1 сентября 2022 г. досрочно погасить валютные кредиты, выданные иностранными банками, сообщил Минфин. Опция действует при условии, что заемщик погасит не менее 20% долга, указало министерство. Исключение составляют обязательства, в которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами.

В марте президент Владимир Путин подписал указ, которым установил временный порядок исполнения резидентами своих обязательств по займам и финансовым инструментам перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Расчеты по таким обязательствам проводятся в рублях через счет типа С, открытый должником в российской кредитной организации на имя иностранного кредитора. Вместе с тем Минфин и Банк России уполномочены выдавать резидентам разрешения на исполнение вышеуказанных обязательств непосредственно в иностранной валюте в прежнем порядке, т. е. без использования счета типа С. Для получения разрешения кредитные или некредитные финансовые организации должны обращаться в ЦБ, все остальные – в Минфин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных