Генпрокуратура проверяет ПФР из-за массовых отказов в выплатах на детей от 8 до 17 лет

Но 25 июля в ответ на запрос представитель ПФР опровергал информацию о том, что это может быть связано с техническими проблемами: «Информация о том, что в мае [когда начались выплаты] в системе ПФР был сбой, который повлиял на решения по выплатам, не соответствует действительности». Представитель Минтруда также утверждал, что «никакого сбоя в информационных системах ПФР не было»: «Информационные системы ПФР исправно работали как в период с 1 по 10 мая, так и во все последующие периоды».