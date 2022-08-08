Генпрокуратура проверяет ПФР из-за массовых отказов в выплатах на детей от 8 до 17 лет«Ведомости» писали, что эта проблема затронула больше половины заявителей
Генпрокуратура России начала проверку деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) из-за нарушений в региональных отделениях фонда при назначении выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Поводом для проверки стали подтвержденные случаи неправомерных отказов в выплате пособий в Краснодарском отделении ПФР. Прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка, говорится в сообщении ведомства.
Семьи, обоснованно рассчитывая на господдержку, в мае текущего года обращались в отделение ПФР по Краснодарскому краю, указывают в Генпрокуратуре: в выплатах им отказывали со ссылкой на то, что доход превышает краевой прожиточный минимум на душу населения. По данным Генпрокуратуры, суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны.
«По фактам допущенных нарушений закона прокуратурой Краснодарского края в региональное отделение фонда внесено представление. Во исполнение указанных в нем требований ранее принятые решения пересмотрены, выплаты семьям назначены», – отмечают в Генпрокуратуре. Всего в ведомстве обнаружили 1048 неправомерных случае отказа в выплатах, а к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения ПФР.
Проверка ПФР организована с учетом «распространенного характера таких нарушений» и касается исполнения законодательства при заключении и выполнении госконтрактов на создание и развитие электронных информационных систем, говорится в сообщении надзорного ведомства.
О новых выплатах семьям с детьми, которые имеют небольшой доход, президент России Владимир Путин объявил 8 марта 2022 г. Указ был подписан в конце того же месяца, а первые начисления начались с 1 мая. Для получения пособия применяются критерии нуждаемости: учитываются доходы (они должны быть менее величины прожиточного минимума в регионе на члена семьи в месяц) и имущество (недвижимость, транспортные средства, вклады).
Ранее «Ведомости» писали, что больше половины подавших заявки семей получили отказ в выплатах на детей от 8 до 17 лет. К 1 июня решения были приняты по 4,5 млн заявлений на пособие, из них одобрено 1,9 млн, а отказы получили 2,6 млн (57,5%). Основной причиной отказа стало превышение минимального дохода (43% случаев).
Но 25 июля в ответ на запрос представитель ПФР опровергал информацию о том, что это может быть связано с техническими проблемами: «Информация о том, что в мае [когда начались выплаты] в системе ПФР был сбой, который повлиял на решения по выплатам, не соответствует действительности». Представитель Минтруда также утверждал, что «никакого сбоя в информационных системах ПФР не было»: «Информационные системы ПФР исправно работали как в период с 1 по 10 мая, так и во все последующие периоды».
«Ведомости» 8 августа повторно отправили запрос в ПФР и Минтруд. На момент публикации материала ответы не поступили.
31 июля премьер-министр Михаил Мишустин освободил главу ПФР Андрея Кигима от занимаемой должности, официально причины отставки не назывались. Временно исполняющим обязанности руководителя ПФР назначен Сергей Чирков, ранее занимавший пост заместителя председателя правления ПФР.