Путин подписал указ о ежемесячной выплате нуждающимся семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 г. ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам», — подчеркивается в документе.
Пособие будет предоставляться, если ребенок — гражданин России, постоянно проживает в стране и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.
8 марта Путин анонсировал выплаты на детей, которые живут в семьях с невысокими доходами. Затем министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда (ПФР). Родителям будет достаточно подать одно заявление без сбора лишних справок и документов, заверил глава Минтруда.
17 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пособие будет назначаться с 1 апреля этого года, а выплаты начнутся уже в мае.