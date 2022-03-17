Газета
Экономика

Путин поручил принять новые меры поддержки производителей товаров для детей

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры государственной поддержки отечественных производителей товаров для детей, говорится в списке поручений президента на сайте Кремля.

Среди таких мер — стимулирование закупок отечественных товаров для детей за счет бюджетных средств в том числе в рамках нацпроектов и госпрограмм; поддержка потребительского спроса на подобные товары при реализации мер социальной поддержки семей с детьми и расширение перечня товаров для детей, облагаемых пониженной ставкой НДС в 10%.

Кабмину также поручено разработать меры по содействию отечественным производителям спортивного оборудования и инвентаря в получении международных сертификатов и внести поправки в законодательство, которые установят запрет на изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных для организации отдыха и оздоровления детей.

Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о расширении ассортимента товаров для детей, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Премьер-министр Михаил Мишустин должен представить соответствующий доклад до 1 июня.

Путин 8 марта предложил установить новые выплаты на детей с 8 до 16 лет семьям с невысокими доходами, начисляться они будут с 1 апреля. Пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. На эти цели из бюджетов всех уровней выделят более 500 млрд руб.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») на прошлой неделе предложил ввести регулирование цен, в числе прочего, на детское питание и детские товары. Он сослался на данные по Самарской области, где отдельные категории детских товаров подорожали почти вдвое. По его словам, такая инициатива подготовлена профильными комитетами и может быть внесена в Думу в любой момент.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных