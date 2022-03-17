Путин поручил принять новые меры поддержки производителей товаров для детей
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры государственной поддержки отечественных производителей товаров для детей, говорится в списке поручений президента на сайте Кремля.
Среди таких мер — стимулирование закупок отечественных товаров для детей за счет бюджетных средств в том числе в рамках нацпроектов и госпрограмм; поддержка потребительского спроса на подобные товары при реализации мер социальной поддержки семей с детьми и расширение перечня товаров для детей, облагаемых пониженной ставкой НДС в 10%.
Кабмину также поручено разработать меры по содействию отечественным производителям спортивного оборудования и инвентаря в получении международных сертификатов и внести поправки в законодательство, которые установят запрет на изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных для организации отдыха и оздоровления детей.
Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о расширении ассортимента товаров для детей, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Премьер-министр Михаил Мишустин должен представить соответствующий доклад до 1 июня.
Путин 8 марта предложил установить новые выплаты на детей с 8 до 16 лет семьям с невысокими доходами, начисляться они будут с 1 апреля. Пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. На эти цели из бюджетов всех уровней выделят более 500 млрд руб.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») на прошлой неделе предложил ввести регулирование цен, в числе прочего, на детское питание и детские товары. Он сослался на данные по Самарской области, где отдельные категории детских товаров подорожали почти вдвое. По его словам, такая инициатива подготовлена профильными комитетами и может быть внесена в Думу в любой момент.