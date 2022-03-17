Путин поручил принять новые меры поддержки производителей товаров для детей

Путин 8 марта предложил установить новые выплаты на детей с 8 до 16 лет семьям с невысокими доходами, начисляться они будут с 1 апреля. Пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. На эти цели из бюджетов всех уровней выделят более 500 млрд руб.