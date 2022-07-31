Андрей Кигим уволен с поста главы ПФР
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Андрея Кигима от должности главы Пенсионного фонда России, сообщает пресс-служба кабмина. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Чирков.
Андрей Кигим возглавлял Пенсионный фонд с февраля 2021 г., до этого он был председателем Фонда социального страхования РФ. Сергей Чирков пришел в ПФР в 2001 г. на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 г. он возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. В июле 2018 г. Чирков стал заместителем председателя правления ПФР.
Ранее «Ведомости» сообщали, что к 1 января 2023 г. планируется закончить объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Для этого в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) будет создана рабочая группа, сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.
В 2018 г. Голикова сообщила, что власти рассматривают вопрос об объединении ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Она рассказала, что вопрос обсуждают Минфин и Счетная палата. Летом этого года вице-премьер заявила, что объединение ПФР и ФСС возможно не раньше 2023 г. В августе председатель правления ПФР Андрей Кигим сообщил, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе, сейчас идет процесс объединения баз данных.