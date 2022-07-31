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Общество

Андрей Кигим уволен с поста главы ПФР

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Андрея Кигима от должности главы Пенсионного фонда России, сообщает пресс-служба кабмина. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Чирков.

Андрей Кигим возглавлял Пенсионный фонд с февраля 2021 г., до этого он был председателем Фонда социального страхования РФ. Сергей Чирков пришел в ПФР в 2001 г. на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 г. он возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. В июле 2018 г. Чирков стал заместителем председателя правления ПФР.

Ранее «Ведомости» сообщали, что к 1 января 2023 г. планируется закончить объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Для этого в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) будет создана рабочая группа, сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее по теме: Голикова рассказала о судьбе «дворцов» ПФР после объединения с ФСС

В 2018 г. Голикова сообщила, что власти рассматривают вопрос об объединении ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Она рассказала, что вопрос обсуждают Минфин и Счетная палата. Летом этого года вице-премьер заявила, что объединение ПФР и ФСС возможно не раньше 2023 г. В августе председатель правления ПФР Андрей Кигим сообщил, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе, сейчас идет процесс объединения баз данных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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