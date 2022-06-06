Голикова рассказала о судьбе «дворцов» ПФР после объединения с ФСС

В октябре 2021 г. глава ПФР Андрей Кигим заявил, что поставил на паузу строительство всех новых зданий фонда после критики со стороны депутатов Госдумы. Кроме того, фонд проведет ревизию программ строительства новых объектов. В первую очередь это коснется тех зданий, которые «по 10-15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию», сказал Кигим.