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Голикова рассказала о судьбе «дворцов» ПФР после объединения с ФСС

Ведомости

Здания, которые освободятся после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, передадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит глава комитета Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — рассказала Голикова на заседании фракции «Единой России».

В 2018 г. президент России Владимир Путин прокомментировал предложение продать «дворцы» ПФР и направить эти деньги на выплату пенсий. Президент отметил, что общая стоимость этих объектов составляет 120 млрд руб. – их хватит на 6 дней выплаты пенсий. Однако президент согласился, что фонд «слишком размахнулся со своими апартаментами».

В октябре 2021 г. глава ПФР Андрей Кигим заявил, что поставил на паузу строительство всех новых зданий фонда после критики со стороны депутатов Госдумы. Кроме того, фонд проведет ревизию программ строительства новых объектов. В первую очередь это коснется тех зданий, которые «по 10-15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию», сказал Кигим.

Ранее правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Две структуры планируется объединить с 1 января 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных