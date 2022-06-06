Голикова рассказала о судьбе «дворцов» ПФР после объединения с ФСС
Здания, которые освободятся после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, передадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит глава комитета Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — рассказала Голикова на заседании фракции «Единой России».
В 2018 г. президент России Владимир Путин прокомментировал предложение продать «дворцы» ПФР и направить эти деньги на выплату пенсий. Президент отметил, что общая стоимость этих объектов составляет 120 млрд руб. – их хватит на 6 дней выплаты пенсий. Однако президент согласился, что фонд «слишком размахнулся со своими апартаментами».
В октябре 2021 г. глава ПФР Андрей Кигим заявил, что поставил на паузу строительство всех новых зданий фонда после критики со стороны депутатов Госдумы. Кроме того, фонд проведет ревизию программ строительства новых объектов. В первую очередь это коснется тех зданий, которые «по 10-15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию», сказал Кигим.
Ранее правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Две структуры планируется объединить с 1 января 2023 г.