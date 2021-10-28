Пенсионный фонд решил не строить новые объекты после обвинений в расточительстве

Решение последовало за критикой со стороны думской фракции «Справедливая России — За правду» на заседании Госдумы на прошлой неделе. Тогда депутат Михаил Делягин упрекнул Кигима в «расточительном приобретении имущества», несмотря на кризис на фоне пандемии COVID-19. Критика касалась в том числе строительства новых зданий, на которое фонд решил направить 1 млрд рублей в 2022 г. и по 1,1 млрд рублей в 2023-м и 2024-м. Делягин также обратил внимание на профицит ПФР, который в 2020 г. составил 540 млрд руб., и сравнил его со средней пенсией в 15 тыс. руб., обвинив фонд в «безразличии» к пенсионерам.