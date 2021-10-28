Пенсионный фонд решил не строить новые объекты после обвинений в расточительстве
Пенсионный фонд РФ поставил на паузу строительство всех новых зданий после критики со стороны депутатов Госдумы. Об этом 28 октября сообщил глава фонда Андрей Кигим во время выступления в нижней палате парламента.
«Мной было принято решение приостановить строительство всех зданий, которые сегодня находятся в обсуждении в Пенсионном фонде», — передает слова Кигима «Интерфакс».
Кроме того, фонд проведет ревизию программ строительства новых объектов. В первую очередь это коснется тех зданий, которые «по 10-15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию», сказал Кигим.
Решение последовало за критикой со стороны думской фракции «Справедливая России — За правду» на заседании Госдумы на прошлой неделе. Тогда депутат Михаил Делягин упрекнул Кигима в «расточительном приобретении имущества», несмотря на кризис на фоне пандемии COVID-19. Критика касалась в том числе строительства новых зданий, на которое фонд решил направить 1 млрд рублей в 2022 г. и по 1,1 млрд рублей в 2023-м и 2024-м. Делягин также обратил внимание на профицит ПФР, который в 2020 г. составил 540 млрд руб., и сравнил его со средней пенсией в 15 тыс. руб., обвинив фонд в «безразличии» к пенсионерам.
Кигим в ответ заявил, что у фонда «нет проблем», но он подготовит статистику по этому вопросу, чтобы его оппоненты «чуть-чуть подуспокоились». После этого за депутата вступился спикер от «Единой России» Вячеслав Володин. «Вопрос звучал конкретный. По поводу дворцов Пенсионного фонда. Вот и ответьте. У вас деньги лишние, чтобы строить? Или негде находиться?» — спросил Володин.
Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов после заседания призвал главу ПФР уйти в отставку. По словам политика, Кипим не ответил ни на один из вопросов, заданных депутатами разных фракций и партий.