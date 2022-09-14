«Люди пьют по домам»

Количество пабов в Англии и Уэльсе достигло самого низкого уровня за историю наблюдений – в июне их насчитывалось 39 970. В прошлом году в Англии и Уэльсе закрылось 400 пабов, а в первой половине этого года – еще 200. Всего за последние 10 лет Англия и Уэльс лишились более 7000 пивных заведений. Таковы данные консалтинговой компании Altus Group, ведущей статистику с 2005 г. К зиме могут прекратить существование семь из десяти выживающих пока пабов, уверяет отраслевой журнал The Morning Advertiser.