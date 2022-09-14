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«Люди пьют по домам»

Бары и сэндвичи под угрозой в Британии
Софья Корепанова
Трудности испытывают и пабы с пивом / ANDY BUCHANAN / AFP

Количество пабов в Англии и Уэльсе достигло самого низкого уровня за историю наблюдений – в июне их насчитывалось 39 970. В прошлом году в Англии и Уэльсе закрылось 400 пабов, а в первой половине этого года – еще 200. Всего за последние 10 лет Англия и Уэльс лишились более 7000 пивных заведений. Таковы данные консалтинговой компании Altus Group, ведущей статистику с 2005 г. К зиме могут прекратить существование семь из десяти выживающих пока пабов, уверяет отраслевой журнал The Morning Advertiser.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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