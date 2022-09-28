Силуанов допустил возобновление покупок валюты до конца года

При текущей стоимости барреля Brent $85 вряд ли озвученный ранее правительством экономически комфортный курс в 70 руб./$ сейчас остается таковым, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Если исходить из того, что тогда цена на Brent в среднем составляла $100, то экономически обоснованная стоимость барреля в рублях предполагалась в районе 7000 руб., рассуждает он: то есть, при текущих котировках нефти для достижения этого уровня доллар должен стоить уже немного выше 80 руб. В то же время данная формула не учитывает большой геополитический дисконт на российскую нефть, который сократился до 20% с 40% несколько месяцев назад, добавил эксперт. В целом сейчас трудно называть конкретные уровни курса рубля, которые были бы минимально комфортными с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров, но очевидно, что они находятся намного выше текущих 58–59 руб/$, заключил Бабин.