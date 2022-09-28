Силуанов допустил возобновление покупок валюты до конца года

Силуанов допустил возобновление покупок валюты до конца годаРешение по объемам закупок будет принимать ЦБ
Минфин допускает возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в среду. Если такое решение будет принято, то закупаться будет дружественная валюта – юань, отметил он.
«Если мы решимся выходить с покупками, то будем исходить из восстановления действующего бюджетного правила, то есть у нас цена отсечения $44,2, а все, что выше можем направлять в ФНБ», – сказал Силуанов.
Накапливать резервы можно и в рублях, но в таком случае не будет влияния на курсовые соотношения, а крепкий рубль не очень желателен как для бюджета, так и для экспортеров, отметил министр.
Действие бюджетного правила, которое предусматривало покупку иностранной валюты и золота на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения находилась на уровне $44,2/барр.) с последующим перечислением в Фонд национального благосостояния (ФНБ), было приостановлено в марте на фоне западных санкций. В июне Минфин предложил направлять часть нефтегазовых сверхдоходов на проведение интервенций на валютном рынке для ослабления рубля. Укрепление российской валюты на 1 руб., по разным оценкам, обходится бюджету в 130–200 млрд руб., отмечал Силуанов. Из-за санкций Минфин лишился возможности с помощью покупок валюты в рамках бюджетного правила оказывать влияние на курс рубля к доллару и евро, но это можно делать косвенно, через покупку валют дружественных стран, указывал министр.
Согласно данным Мосбиржи, в среду, 28 сентября, доллар торгуется в диапазоне 58–59 руб. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в июне называл оптимальным для экономики курс в диапазоне 70–80 руб./$.
Решение о том, какой объем средств направлять на покупку юаней, будет принимать Банк России, который выступает агентом Минфина на валютном рынке, отметил Силуанов. «Мы будем отправлять рубли в ЦБ, а ЦБ уже, как и раньше, самостоятельно будет принимать решение, выходить на рынок или не выходить», – пояснил министр.
По его словам, в следующем году Минфин также планирует покупки валюты, но уже в рамках обновленного бюджетного правила. Новая конструкция предполагает базовые нефтегазовые доходы на уровне 8 трлн руб. в ближайшие три года, поступления выше этой величины считаются сверхдоходами и должны быть направлены в ФНБ. «Для нас важно, чтобы бюджет не был такой бездонной бочкой. Надо жить по средствам. Вот эти средства мы определили как 8 трлн руб. базовых, все остальные – ненефтегазовые, и нулевой первичный баланс. Вот и все наше бюджетное правило», – указал Силуанов.
Если валютные интервенции в рамках бюджетного правила будут, то небольшие ($1–2 млрд, или 60–120 млрд руб. в месяц), говорил ранее «Ведомостям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Курс российской валюты к доллару и евро в таком случае будет на несколько рублей слабее, чем без интервенций, полагает эксперт. По его мнению, емкости юаня на Мосбирже уже достаточно для проведения интервенций на 100–150 млрд руб. в месяц. (1,2–1,8 трлн руб. в год).
При текущей стоимости барреля Brent $85 вряд ли озвученный ранее правительством экономически комфортный курс в 70 руб./$ сейчас остается таковым, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Если исходить из того, что тогда цена на Brent в среднем составляла $100, то экономически обоснованная стоимость барреля в рублях предполагалась в районе 7000 руб., рассуждает он: то есть, при текущих котировках нефти для достижения этого уровня доллар должен стоить уже немного выше 80 руб. В то же время данная формула не учитывает большой геополитический дисконт на российскую нефть, который сократился до 20% с 40% несколько месяцев назад, добавил эксперт. В целом сейчас трудно называть конкретные уровни курса рубля, которые были бы минимально комфортными с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров, но очевидно, что они находятся намного выше текущих 58–59 руб/$, заключил Бабин.