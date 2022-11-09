Министр иностранных дел Индии в Москве заявил о продолжении закупок нефти

Министр иностранных дел Индии в Москве заявил о продолжении закупок нефтиИндия не будет поддаваться давлению Запада в вопросе отношений с Россией
Министры иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и России Сергей Лавров впервые с начала спецоперации на Украине встретились 8 ноября в Москве. Это первый визит за это время в Россию министра иностранных дел такой крупной и влиятельной страны.
По словам индийского министра, помимо обсуждения двусторонних отношений тема украинского конфликта доминировала на переговорах с Лавровым и Индия намерена продолжить эту дискуссию в будущем. Субраманьям Джайшанкар снова повторил высказанный премьером Нарендрой Моди в сентябре на встрече с президентом России Владимиром Путиным тезис о том, что «сейчас не эпоха войн», и выступил за возвращение к диалогу сторон конфликта на Украине. При этом Индия, по словам министра, заинтересована в стабильных отношениях с Москвой в контексте поставок нефти. Джайшанкар в конце своего выступления назвал Россию надежным и проверенным временем партнером.
В октябре 2022 г. Россия, по подсчетам компании по отслеживанию танкерных перевозок нефти и газа Vortexа, вышла на первое место среди экспортеров нефти в Индию (22% от всего импорта, или 4,03 млн т). Индия в прошлом месяце впервые в истории обошла Европу по морским поставкам российской нефти. Лавров, в свою очередь, выразил уверенность в том, что товарооборот двух стран к концу этого года достигнет намеченной планки в $30 млрд. За январь – август 2022 г. товарооборот вырос на 130% – до $17 млрд. Российский министр упомянул, что стороны обсудили военно-техническое сотрудничество Индии и России. 3 ноября президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявлял журналистам, что завод по производству автоматов АК-203 в Индии построен и начал выпускать продукцию.