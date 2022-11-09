Министр иностранных дел Индии в Москве заявил о продолжении закупок нефти

В октябре 2022 г. Россия, по подсчетам компании по отслеживанию танкерных перевозок нефти и газа Vortexа, вышла на первое место среди экспортеров нефти в Индию (22% от всего импорта, или 4,03 млн т). Индия в прошлом месяце впервые в истории обошла Европу по морским поставкам российской нефти. Лавров, в свою очередь, выразил уверенность в том, что товарооборот двух стран к концу этого года достигнет намеченной планки в $30 млрд. За январь – август 2022 г. товарооборот вырос на 130% – до $17 млрд. Российский министр упомянул, что стороны обсудили военно-техническое сотрудничество Индии и России. 3 ноября президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявлял журналистам, что завод по производству автоматов АК-203 в Индии построен и начал выпускать продукцию.